LBA, Virtus-Olimpia: come vedere in tv e in streaming gara 1 della finale Scudetto

La storia delle partite scudetto tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna è ricca di episodi. Non a caso, i due club che si daranno battaglia in finale per la sesta volta in assoluto ed hanno vinto, in combinazione, 46 scudetti totali.

Il primo titolo dell’Olimpia nel 1936 venne conquistato precedendo in classifica proprio Bologna. In generale, 15 volte le due squadre sono arrivate prima e seconda nella medesima stagione. 11 volte, l’Olimpia ha preceduto Bologna (1936, 1938, 1950, 1952, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 2022, 2023); quattro volte è accaduto il contrario (1956; 1979; 1984; 2021).

Quella che inizia giovedì 6 giugno è la quarta serie consecutiva negli ultimi quattro anni.

La serie parte dalla Segafredo Arena dove si disputeranno gara 1, il 6 giugno alle 20.30 e gara 2, l'8 giugno sempre alle 20.30. Gare per le quali sono già registrati il decimo e l'undicesimo sold-out in stagione. La serie passerà poi al Mediolanum Forum di Assago per gara 3, in programma l'11 giugno alle 20.30. Eventuale gara 4 sarà ancora a Milano il 13 giugno, eventuale gara 5 a Bologna il 16 dello stesso mese.

Coach Messina: "Sarà importante restare insieme, uniti, nei momenti di difficoltà"

“Loro hanno il vantaggio del fattore campo che tra queste due squadre negli ultimi tempi è stato spesso decisivo, per questo dobbiamo giocare subito due partite molto buone a Bologna, pur consapevoli di quanto sia difficile vincere su quel campo. Sarà quindi importante restare insieme, uniti, nei momenti di difficoltà, giocare con coesione in difesa e tentare di controllare i rimbalzi. Nei playoff, siamo andati migliorando di partita in partita e questo ci ha dato fiducia, ma penso che anche Bologna sia una squadra in fiducia, per cui saranno le piccole cose a fare la differenza”.

Virtus Bologna-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due giovedì 06 giugno, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Arbitri: R. BEGNIS – M. MAZZONI – G. GIOVANNETTI