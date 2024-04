Playoff Scudetto, la squadra rossonera cade in casa e concede la bella

La Molisana Magnolia Campobasso segna il canestro del 62-65 sulla sirena e batte l'Allianz Geas Sesto San Giovanni in Gara-2 dei play-off.

LA PARTITA

Dopo un iniziale botta e risposta, le padrone di casa salgono sul 14-4 imponendo il proprio ritmo di gioco, tuttavia le molisane non si fanno intimorire dall'impeto lombardo e piazzano un parziale di 3-12 che chiude il primo quarto sul 17-16.

La furia di Campobasso prosegue anche nel quarto successivo quando arriva un altro parziale terrificante (2-17) che la aiuta a registrare il massimo vantaggio sul 19-33; il Geas tenta di ritornare in partita, ma il flusso offensivo delle ospiti è inarrestabile e con un nuovo break si va all'intervallo sul 23-39.

La Magnolia si porta sul +18 non appena ripartono le ostilità e poi abbassano l'intensità per poter gestire al meglio l'ampio vantaggio; nella seconda metà del terzo quarto però, Sesto San Giovanni infligge un parziale di 10-1 che ricuce lo strappo a tre soli possessi, Campobasso con una tripla prova a scuotere gli animi ma non basta perché le padrone di casa hanno l'ultima parola e scrivono il 41-51 dopo 30' di gioco.

Un nuovo botta e risposta sembra poter aiutare le molisane a tenere a bada le lombarde, le quali però vedono le avversarie in difficoltà e affondano il colpo con un parziale di 12-3 che le porta sul -1 a 120” dal termine. Un gioco da tre punti e un tiro a cronometro fermo mettono la Magnolia sul +5, tuttavia il Geas pareggia i conti sul 62-62 riportando alla mente il doppio overtime di Gara-1.



Sull'ultimo possesso disponibile, Campobasso tira da tre e realizza il canestro del 62-65 che vale la vittoria, portando la serie a Gara-3 in casa propria.

IL TABELLINO

Allianz Geas Sesto San Giovanni - La Molisana Magnolia Campobasso 62 - 65 (17-16, 23-39, 41-51, 62-65)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 4 (1/3 da 2), Moore* 13 (2/8, 1/3), Conti* 8 (2/3, 1/6), Begic, Arturi NE, Wadoux 6 (0/2, 2/4), Tava NE, Trucco* 4 (2/3, 0/2), Panzera* 21 (5/7, 3/4), Gwathmey* 6 (3/8, 0/2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 15/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 35 10+25 (Moore 10) - Assist: 14 (Trucco 3) - Palle Recuperate: 5 (Panzera 3) - Palle Perse: 11 (Panzera 3)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Kunaiyi-Akpanah* 9 (3/7 da 2), Narviciute NE, Kacerik 8 (1/3, 2/4), Trimboli* 9 (2/4, 1/1), Giacchetti NE, Quinonez Mina 15 (5/9, 1/3), Dedic* 8 (3/5 da 2), Trozzola NE, Morrison* 9 (3/7, 1/2), Mistinova* 7 (2/2, 1/4)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 29 1+28 (Kunaiyi-Akpanah 9) - Assist: 17 (Trimboli 6) - Palle Recuperate: 5 (Dedic 2) - Palle Perse: 11 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Cinque Falli: Quinonez Mina



Arbitri: Bartoli E., De Biase S., Tirozzi A.