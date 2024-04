Serie A1, impresa rossonera: passa al PalaSelvapiana e ipoteca la semifinale

Al termine di una partita folle prolungatasi fino al secondo tempo supplementare, l'Allianz Geas Sesto San Giovanni espugna il campo de La Molisana Magnolia Campobasso per 70-76 e si aggiudica gara 1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto.

Domenica 28 al PalaCarzaniga la squadra rossonera può chiudere la serie e centrare la semifinale.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - La compagine allenata da coach Zanotti preme subito sull'acceleratore infliggendo un parziale di 0-9 dimostrando di voler ribaltare il fattore campo; le padrone di casa non trovando spazi utili per tirare, costruiscono il loro fatturato sui tiri liberi fino alla tripla del -2 a poco più di 3' dalla fine del primo quarto. La Geas fiuta il pericolo e si porta sul 9-15 con un rapido break, ma Campobasso rimane incollata e con due viaggi in lunetta chiude sul 13-15 i 10' iniziali.

Proprio come nel primo quarto, Sesto San Giovanni azzanna anche il secondo costruendo un break di 0-6 utile per portarsi a tre possessi di distanza; tuttavia, La Molisana non è dell'idea di capitolare e nei minuti successivi non lascia scampo alle avversarie, confezionando un parziale di 14-1 che mette il punteggio sui binari di Campobasso.

La tripla ospite vale il 27-25, arriva però tempestiva la risposta con la bomba casalinga del +5, due tiri liberi portano la Geas ad un solo possesso di distanza, ma è ancora un tiro da dietro l'arco a garantire un discreto margine di vantaggio alla squadra di coach Sabatelli; le lombarde riescono a lucrare punti provando a chiudere il primo tempo sul -3, l'ultima parola però spetta ancora alla Magnolia con la tripla del 36-30 al ventesimo minuto di gioco.

Il canestro ad inizio terzo quarto illude Sesto San Giovanni, perché scivola sul -10 a causa del parziale di Campobasso; tuttavia, dopo uno scambio di colpi da dietro l'arco, la Geas ribalta completamente il risultato con un parziale di 0-11 che chiude la mezz'ora sul 45-46. Il finale del quarto precedente non fa perdere la bussola alle ragazze di coach Sabatelli, le quali infatti trovano un break di 8-0 per mettere tre possessi di distanza tra loro e le rivali; la risposta del gruppo guidato da coach Zanotti non si fa attendere, l'impeto offensivo porta le lombarde sul -1 a poco più di 180” dalla sirena finale (56-55).

Una tripla delle padrone di casa sembra funzionare per indirizzare la gara, ma in seguito al botta e risposta con due tiri a cronometro fermo e un canestro dalla media, le ospiti vanno a referto con la bomba del nuovo -1 a 54” dalla fine; la Geas ha l'occasione di rimettersi avanti, ma sbaglia uno dei due tiri liberi a disposizione trovando dunque solo il pareggio sul 61-61 che porta il duello all'overtime. Le due squadre entrano nei supplementari con una tensione palpabile vista la posta in palio, ma il divertimento e le emozioni non mancano: Sesto San Giovanni passa due volte in vantaggio, Campobasso però annulla il tutto rispondendo con prontezza; la tripla messa a referto dalle ospiti sembra chiudere i giochi, tuttavia le padrone di casa convertono alla perfezione un gioco da tre punti che vale il 68-68 e le ostilità proseguono con un secondo overtime.

Proprio come nel primo tempo supplementare, la Geas apre e La Molisana risponde senza indugi; le padrone di casa successivamente non hanno più energie per reagire e questo si trasforma in un assist in favore delle lombarde che trovano un break di 0-6 utile per portare a casa la partita con il risultato di 70-76.

A La Molisana Magnolia Campobasso non bastano le performance di Quinonez Mina (21 punti e 3 recuperi), Trimboli (11 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi) e Mistinova (10 punti); l'Allianz Geas Sesto San Giovanni vince grazie alle ottime prove di Dotto (24 punti con 4/6 da tre e 4 recuperi), Moore (18 punti con 6/6 dal campo, 10 rimbalzi e 4 recuperi) e Gwathmey (14 punti e 5 rimbalzi).

IL TABELLINO

La Molisana Magnolia Campobasso - Allianz Geas Sesto San Giovanni 70 - 76 (d2ts) (13-15, 36-30, 45-46, 61-61, 68-68, 70-76)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Kunaiyi-Akpanah* 8 (4/6 da 2), Narviciute, Kacerik 6 (2/2 da 3), Vitali NE, Trimboli* 11 (0/3, 3/7), Giacchetti, Quinonez Mina 21 (5/9, 1/3), Dedic* 9 (2/10, 0/5), Trozzola NE, Morrison* 5 (0/1, 1/2), Mistinova* 10 (2/5, 2/8) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 9/28 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 34 7+27 (Dedic 9) - Assist: 14 (Trimboli 3) - Palle Recuperate: 14 (Quinonez Mina 3) - Palle Perse: 21 (Trimboli 6)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 24 (4/8, 4/6), Moore* 18 (6/6 da 2), Conti* 2 (1/1, 0/5), Begic 8 (4/6, 0/1), Arturi NE, Wadoux 5 (1/4, 1/3), Tava, Trucco* 3 (0/1, 1/2), Panzera* 2 (1/2, 0/3), Gwathmey* 14 (5/7, 1/1) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 22/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 11/19 - Rimbalzi: 39 5+34 (Moore 10) - Assist: 21 (Trucco 5) - Palle Recuperate: 15 (Dotto 4) - Palle Perse: 24 (Moore 4) - Cinque Falli: Begic, Gwathmey

Arbitri: Salustri V., Attard M., Ferretti F.