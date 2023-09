Serie A1 femminile, Armani nuovo sponsor del Sanga Milano

EA7 e Pallacanestro Sanga Milano annunciano l’accordo di sponsorizzazione biennale a partire dalla stagione sportiva 2023/24. Lo annuncia il club milanese con una nota di stampa.

Dopo aver conquistato sul campo la promozione in serie A1, il Sanga Milano targato Repower, debutterà nella massima serie della pallacanestro femminile italiana, e ad accompagnarla in questo passaggio storico per la società e per l’intero movimento cestistico femminile milanese sarà il marchio EA7.

La collaborazione con Sanga Milano, che fa seguito a una partnership già solida tra le due realtà – dalla stagione 2021-2022 le divise del club Orange sono firmate EA7 – conferma l’impegno del Gruppo Armani nella pallacanestro di vertice milanese, dopo i molti successi ottenuto dall’Olimpia Milano nei quindici anni di presidenza di Giorgio Armani.

Enrico Crespi, presidente onorario del Sanga Milano dichiara: “La partnership con il Gruppo Armani è un motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del nostro impegno e dei nostri valori, sportivi e sociali. Siamo grati nei confronti di Giorgio Armani per questa particolare attenzione nei confronti del basket femminile milanese di cui il Sanga rappresenta e sempre di più vorrà rappresentare il riferimento assoluto”.

Franz Pinotti, fondatore del mondo Sanga dichiara: “Diciamolo con semplicità… è un sogno che si avvera. Il Brand più importante della pallacanestro maschile (e non solo sportivo naturalmente) si affaccia al mondo della palla spicchi femminile e sceglie il Sanga Milano, che porta con sé tutta la sua ricchezza umana fatta di progetti sociali, oltre che di tecnica e agonistica femminile. È il riconoscimento di anni di lavoro, ma soprattutto il punto di partenza che ci spinge a un ulteriore salto di qualità sotto ogni profilo. Ringraziamo di Cuore Giorgio Armani, un Imprenditore Milanese Illuminato che ama profondamente la nostra Città.”