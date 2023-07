Serie A1 femminile, il Bocconi Sport Center sarà la nuova casa del Sanga Milano

Il Sanga Milano annuncia in una nota di stampa che nella prossima stagione, la prima in Serie A1 nella storia del Club, giocherà le partite casalinghe presso la Team Sport Arena del Bocconi Sport Center, il centro sportivo dell’ateneo milanese.

Inaugurato nel 2021, il Bocconi Sport Center è il centro delle attività sportive dello storico ateneo meneghino.

La struttura rappresenta uno dei centri sportivi più moderni e all’avanguardia presenti sul territorio milanese potendo contare su due piscine, una olimpionica (50 metri) e una omologata per le gare in vasca corta (25 metri), la Team Sport Arena, palestra polifunzionale dotata di tribune retrattili in grado di ospitare 400 persone e pensata per poter gestire contemporaneamente gli allenamenti di sport diversi (tra Pallacanestro, Volley e Calcio a Cinque).

Al di sopra dei campi si trova una running track indoor da 220 metri, a due corsie, che corre tutto intorno (e si affaccia) sui campi da gioco sottostanti, mentre al primo piano vi è un’area dedicata al fitness.

Il palazzetto verrà quindi messo a disposizione di una realtà non direttamente legata a Bocconi Sport Team, la società sportiva dell’Università che permette ai propri studenti di partecipare sia a campionati nazionali (come, ad esempio, alla Serie C di basket maschile) sia alle competizioni universitarie. Una sinergia, quella tra Sanga Milano e Bocconi Sport, che si fonda sul profondo convincimento dell’importanza sociale e inclusiva dello sport unito alla ricerca dell’eccellenza.

Lo spostamento del Sanga Milano dal PalaGiordani di via Cambini al Bocconi Sport Center per le partite casalinghe si è reso necessario per rispettare gli standard richiesti per le arene delle squadre di A1.

Enrico Crespi, Presidente Onorario del Sanga Milano, afferma: “Il PalaGiordani rimane la Casa del Sanga e il suo Cuore pulsante, ma non possiamo nascondere il nostro entusiasmo per questa grande possibilità che ci viene data da un ente di eccellenza, qual è l’Università Bocconi, che dà lustro a Milano e all’Italia nel mondo e con cui condividiamo i valori legati alla pratica sportiva e alle sue ricadute educative e sociali. Un palcoscenico importante che ci rende ancora più ambiziosi. La speranza è quella di far breccia nel cuore delle studentesse e degli studenti dell’Università e che il Sanga possa diventare anche la “loro” squadra.

Roberto Grassi, Presidente di Bocconi Sport Team, società sportiva di Bocconi dichiara: “Un onore poter ospitare nelle nostre strutture lo sport ai massimi livelli agonistici nazionali. Dal confronto con Sanga Milano è subito emerso come questa collaborazione potrà portare a progetti comuni di inclusione sociale attraverso lo sport cui Bocconi è particolarmente interessata. Siamo inoltre sicuri che la presenza on campus delle atlete Sanga potrà contaminare positivamente i nostri numerosi team sportivi agonistic”i.

Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano, commenta: "La conquista della promozione in Serie A1 da parte del Sanga Milano rappresenta un doppio successo: quello di Milano, che raggiunge sul campo risultati rilevanti in sempre più sport; e quello dello sport femminile milanese che ottiene l'accesso a un altro campionato di eccellenza, dopo 31 anni di assenza dalla A1. Che il Sanga, che fino ad oggi ha giocato al PalaGiordani del centro Cambini-Fossati, abbia trovato nel Bocconi Sport Center gli spazi idonei per poter gareggiare in serie A1, è un’ottima notizia. Le ragazze Orange hanno meritato e meritano il palcoscenico e la visibilità offerte dalla massima serie del basket femminile. La nostra città non farà mancare alle ragazze del Sanga il sostegno e l'incoraggiamento indispensabili per fare bene nel corso delle partite giocate sia in casa sia in trasferta".