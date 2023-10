Repower Sanga, domenica al Bocconi Sport Center scontro tra neopromosse

Seconda giornata della Techfind Serie A1 di basket femminile e subito scontro tra le due neopromosse, con il Repower Sanga Milano che ospita l’O.ME.P.S. Battipaglia. In palio la prima vittoria della stagione per due squadre che hanno perso alla prima giornata. Se il Repower ha però battagliato fino all’ultimo quarto contro l’Alama San Martino di Lupari, lo stesso non si può dire dell’O.ME P.S. che sin dalla prima frazione ha dovuto fare i conti con una Reyer che si è confermata essere una delle corazzate del campionato.

Partita importante per la classifica e a suo modo storica visto che dopo 31 anni di assenza la Serie A1 torna nella città di Milano. Una data attesa da tutto il mondo Orange dopo il buon esordio di Schio.

QUI BATTIPAGLIA: Le Campane possono contare su un mix di giocatrici di grande esperienza e giovani in fase di lancio. Tra le giovani occhio a Sarah Seka, Ala Classe 2003 che nell’ultima stagione in A2 ha garantito 8,8 punti a partita oltre a Jessica Milani che ha esordito in A1 con 10 punti e l’80% dal campo. Coach Maslarinos, ex CT della nazionale greca, sotto canestro si affida all’americana Johnson, che dopo ottime stagioni in est Europa punta a ritagliarsi il proprio spazio nel campionato italiano. Esperienza internazionale che viene garantita dalla Brasiliana Monteiro, presenza fissa nella nazionale carioca da oltre 6 anni e dalla paraguayana Ferrari realizzatrice estremamente duttile.

QUI MILANO: All’esordio in Casa le ragazze del Repower Sanga, probabilmente prive di capitan Guarneri alle prese con un infortunio, cercheranno la prima storica vittoria in A1 dopo la buona partita all’Opening Day di Schio. Le Orange hanno dimostrato di valere la categoria soprattutto a rimbalzo con Diallo e Yurkevichus che ne hanno catturati 20 in due. Buono l’esordio in maglia Repower di Tulonen, miglior realizzatrice nella prima partita delle milanesi, e Pellington che ha mostrato di potersi accendere improvvisamente durante il match.

Susanna Toffali in sede di presentazione del match dichiara: “La partita contro Battipaglia è già una sfida decisiva, un potenziale scontro diretto, e va quindi approcciata come tutte le partite importanti: dobbiamo riuscire a rimanere concentrate per 40 minuti, eliminando gli alti e i bassi che hanno caratterizzato la gara dell'opening day; Mi aspetto una partita fisica e intensa, in cui entrambe le squadre daranno il 101% per portarla a casa.

Tra gli aspetti positivi della prima di campionato c'è sicuramente da evidenziare la reazione che abbiamo avuto dopo una partenza sottotono, grazie alla quale siamo riusciti a rimetterci in carreggiata e a rimanere in partita contro una compagine ostica come San Martino”. La Agent 0 del Repower poi ritorna sull’esordio del club milanese in A1: “Calcare il parquet dell'A1 con la maglia del Sanga è stata un'emozione grandissima, frutto del duro lavoro che è stato fatto per anni per riuscire a centrare questo obiettivo”.

Tavola apparecchiata quindi per una serata di grande pallacanestro, la prima di una lunga serie al Bocconi Sport Center, appuntamento alle 18 di domenica 8 ottobre