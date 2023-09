Serie A1 femminile, Repower Sanga si comincia: sabato l’esordio

30 settembre 2023, ore 14.30 una data e orario storici per il basket femminile Milanese che, con i colori del Repower Sanga, torna in Serie A1 dopo 31 anni di assenza.

Un esordio atteso per tutto il mondo Sanga che ha sincronizzato gli orologi per seguire la partita che aprirà l’intero campionato di A1. Avversarie delle tigri milanesi le “lupe” dell’Alama San Martino di Lupari, società da anni al vertice della pallacanestro italiana grazie anche ad un’efficace politica nella gestione dei settori giovanile.

Partita importante per il Repower che, dopo una prestagione in crescendo caratterizzata dai due bei confronti con Geas e con la vittoria del Memorial Moretti, giocherà per cercare la prima vittoria in massima serie.

La Lupebasket è una squadra che sicuramente incuriosisce gli appassionati visti anche i tanti cambiamenti arrivati nel corso dell’estate con l’arrivo di coach Piazza che l’anno scorso ha portato Crema a conquistare i playoff da neopromossa. Il tecnico lucchese è ben conosciuto dall’ambiente Orange visto che due anni fa era il vice allenatore di quella Crema che per conquistare la promozione aveva dovuto superare proprio il Sanga in una bellissima semifinale.

Oltre al gruppo di Italiane del Repower si ricorderanno di quelle partite altre due giocatrici del team Veneto, ovvero Liga Vente centro lettone ex di giornata, e Marie Raelin D’Alie, volto della nazionale 3x3 italiana e protagonista con Crema nelle ultime due stagioni.

Così come il Repower ha rinnovato il pacchetto di straniere anche la Lupe porta ben tre giocatrici all’esordio nel campionato italiano ovvero la francese Turcinovic e le americane Taylor e Kostowicz.

Stefania Guarneri, Capitano del Repower Sanga dichiara: "Abbiamo lottato per arrivare in Serie A1, quindi il fatto di esserci è fonte di grande soddisfazione, soprattutto per quelle giocatrici e lo Staff che c'erano l'anno scorso. Non abbiamo ancora fatto niente, il campionato deve ancora iniziare, ma sicuramente arriviamo con in bocca ancora il sapore del successo della scorsa stagione".

"Veniamo da una pre-stagione positiva - prosegue Guarneri - le partite che abbiamo giocato ci hanno permesso di capire a che punto siamo e dove dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando molto per amalgamare sempre di più il gruppo dopo l'arrivo di quattro importanti nuovi innesti perché sappiamo che l'unità di squadra è stata, ed è, la nostra forza. Mi aspetto una partita dalla grande intensità, dove la voglia di ricominciare giocherà un ruolo importante: come spesso accade nella prima di campionato potrebbero esserci diversi errori da ambo i lati ma arriveremo sicuramente molto concentrate.

La partita che si giocherà al PalaRomare di Schio sarà trasmessa in chiaro da LbfTV