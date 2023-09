Serie A1 femminile, il Repower Sanga vince la terza edizione del Memorial Stefano Moretti

Si chiude con una superfinale la terza edizione del “Memorial Stefano Moretti”, il torneo, organizzato dal San Gabriele Basket e fortemente voluto dal Gruppo Tramo – società di Stefano Moretti è stato presidente e CEO.

La manifestazione è stata l’occasione per il Sanga per ricordare la figura di Stefano, un grandissimo amico del mondo Orange di cui ha ricoperto la carica di Presidente Onorario.

Nel match più atteso, ovvero la finale del torneo Senior, Il Repower Sanga Milano ha vinto, al termine di una partita spettacolare, contro Derthona. Terzo posto invece per Moncalieri che nella finalina ha superato le svizzere del Baden 1954.

La finale - Cronaca

Intensità da grande partita sin dalla palla a due con Derthona che può contare su una Cerino ispirata mentre a sbloccare l'attacco del Repower Sanga ci pensano Madonna e Pellington che a fine quarto combinano 5 assist, tre dei quali a favore di una Tulonen particolarmente in palla. Yurkevichus cattura ben 6 rimbalzi nella prima frazione propiziando il +8 per le Orange con cui si va al primo riposo.

Nel secondo quarto arriva la reazione ospite, a guidarla una scatenata Attura capace di guidare l'attacco di Derthona con 7 punti e due assist nella frazione. I time-out di coach Pinotti non sembrano bastare a chiudere il parziale delle giraffe; il tecnico del Repower rimette quindi in campo Madonna, Pellington e Diallo che ridanno ossigeno all'attacco Orange. Si va quindi al riposo lungo con il punteggio di 35-27.

Nel terzo quarto si abbassano ulteriormente i punteggi, per il Repower Sanga ci pensa Beretta a prendersi il peso dell’attacco con 8 punti pressoché consecutivi, mentre per le ospiti arrivano canestri importanti da Baldelli. Pellington è brava a caricare di falli le lunghe avversarie e a farne le spese e la ex di giornata Thiam.

Il quarto quarto si apre con il Repower sopra di sette lunghezze e una Derthona che non ci sta a mollare la gara. La partita diventa sempre più fisica e accesa. Le giraffe provano più volte a spaventare il Repower soprattutto con Cerino e Gianolla ma le Orange sono brave a trovare con Diallo i canestri necessari per continuare a fare corsa di testa. A meno 90 secondi dalla fine Melchiori dall’arco riporta Derthona sul -4 ma immediatamente arriva la tripla di Penz che chiude la partita.

Il Repower Sanga vince così la terza edizione del Memorial Stefano Moretti, a premiare Guarneri e compagne la moglie di Stefano Moretti, Paola, insieme alle figlie Camilla e Beatrice.

Inoltre, premiata con il titolo di MVP “Guerrino Pugnetti”, Beatrice Attura, top scorer della finale e autrice di una prestazione di altissimo livello.