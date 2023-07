Serie A1 femminile, colpo del Sanga Milano: ecco la nazionale canadese

Nuovo colpo per il Sanga Milano. Dopo l'ingaggio di del pivot Umo Diallo il club Orange annuncia con una nota di stampa di aver trovato l’accordo con Shaina Pellington, Playmaker canadese classe 1999 che nelle ultime stagioni ha giocato per l’Università di Arizona dopo aver iniziato la propria esperienza nel college basketball con la maglia dell’università dell’Oklahoma.

Nell’ultima stagione Pellington ha garantito alla propria squadra, nella Division I NCAA, 13,4 punti a partita conditi da 3,6 assist e 1,8 rubate. Una giocatrice giovane ma che ha già maturato esperienza internazionale grazie ad un’ottima carriera con le nazionali giovanili canadesi culminato poi con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo e all’AmeriCup.

La neo-giocatrice del Sanga dichiara: “Ho scelto Milano per sua bellezza e la sua storia. Ho visitato l’Italia quando ero più giovane ed è sempre stata uno dei miei posti preferiti. Ho avuto modo di apprezzare l’ambiente e l’atmosfera familiare che si respira qui. So che il campionato italiano è tra i migliori e io sono molto competitiva per natura, quindi sapere di andare a giocare in un campionato competitivo dove so che sarò messa alla prova è stato fondamentale nelle mie scelte . Mi aspetto che il campionato sia di buon livello e ricco di ottime giocatrici”.

“A livello personale – conclude Pellington – il mio obiettivo è quello di avere un impatto significativo sulla mia squadra e sul campionato. Voglio vincere e far sì che questa squadra continui a giocare in A1 per tanto tempo, dove merita di stare”.