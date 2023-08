Repower Sanga Milano, inizia la preseason delle Orange: il programma completo

Una preseason dal sapore diverso quello che giocatrici e staff del Repower Sanga Milano stanno vivendo in questi giorni. Il club Orange ha iniziato il proprio avvicinamento al primo campionato LBF di Serie A1 della propria storia, un appuntamento che anima l’entusiasmo di tutto il mondo Sanga.

Ci vorrà poco più di mese prima di vedere l’esordio in massima serie del Repower Sanga, nel frattempo, dopo le primissime sgambate dei giorni scorsi avvenute al PalaGiordani, in cui il gruppo storico della squadra ha potuto conoscere le nuove compagne, il team si è trasferito in Valchiavenna per l’ormai tradizionale settimana di ritiro.

Al rientro a Milano il Repower Sanga sarà ospite dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni per la prima amichevole dell’anno (3 settembre).

Il 9 settembre le Orange potranno incontrare i propri tifosi, soprattutto più piccoli: nell’ambito della festa dello sport di San Donato le ragazze di coach Pinotti incontreranno ragazze e ragazzi in un evento di promozione della pallacanestro e dei suoi valori in tutte le sue forme, in un evento studiato con l’assessorato allo sport del Comune di San Donato.

L’11 settembre secondo test per Guarneri e compagne, questa volta contro Carugate, rivale di tante stagioni in A2, mentre il 16 settembre sarà il turno della Trofeo Lombardia che si giocherà alla Bocconi Sport Center e vedrà confrontarsi, per la seconda volta nella pre-season, il Repower Sanga Milano e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni.



Il 17 settembre la Squadra e il mondo Sanga si ritroveranno all’inaugurazione del nuovo campo da basket della Scuola Italo Calvino, un progetto ideato e seguito dal club Orange insieme ad Airness e Nike.



Alle ore 12.00 del 18 settembre la squadra sarà presentata ufficialmente nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in un evento ufficiale alla presenza dell’Assessore allo Sport,

Martina Riva, in cui interverranno giocatrici, staff e partner della squadra, oltre a tutto il mondo Sanga, dalle giovanili al Baskin.



Dulcis in fundo Sabato 23 e domenica 24 agosto il Repower Sanga sarà impegnato al PalaGiordani per il Memorial Stefano Moretti a cui prenderanno parte Moncalieri, Castelnuovo Scrivia e gli svizzeri del Baden 1954. Il torneo oltre ad essere un appuntamento importante della pre-season della prima squadra Orange è tra i momenti più sentiti dall’intero mondo Sanga in ricordo di Stefano Moretti, sponsor, partner e soprattutto amico del club milanese.



Sabato 30 settembre sarà l’ora del debutto nella massima serie. Il Repower Sanga Milano giocherà la prima partita di tutto il campionato alle ore 14.30 contro il San Martino di Lupari.



E la settimana dopo, domenica 8 ottobre alle ore 18.00, sarà il momento tanto atteso dell’esordio casalingo dentro la Sport Center Arena dell’Università Bocconi. La vendita degli abbonamenti è già a buon punto nonostante siamo ancora nel mese di agosto, e l’obiettivo è quello di avere un solda out a ogni partita (solo 400 i posti a disposizione).

Per avere la sicurezza di un biglietto è bene abbonarsi secondo le modalità QUI DESCRITTE