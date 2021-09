Legnano Basket Knights fuori condizione, la NPO Olginate passa per 86 a 76

Ancora una prova opaca, ancora un ko per la Legnano Basket Knights che, dopo l'inopinata eliminazione in Supercoppa di Serie B per mano di Vigevano, deve cedere il passo anche contro Olginate. Come detto prestazione opaca della Knights nella partita amichevole di preseason disputata la sera di mercoledì 16 settmbre. Una partita in cui Legnano è apparsa molto affaticata, il peso della preparazione atletica si è fatto sentire parecchio.

La partita. Legnano scende sul parquet senza Cepic, non sarà a disposizione prima di 3 settimane mentre Olginate si presenta con il roster al completo. Nel primo quarto, in verità molto equilibrato, gli ospiti hanno la meglio di un punto, 19-20, ma evidentemente fiaccano le gambe dei padroni di casa che nella seconda frazione vanno sotto fino a -7.

La pausa dovrebbe rinfrancare e ricarare le pile dei cestisti della Knights, per la prima volta abbinati al nuovo marchio della 3G Eletronics, ma al ritorno in campo la situazione, se possibile peggiora. Olginate fa pressing ed è molto precisa al tiro, tutto il contrario dei padroni di casa che rimediano un break di 16 punti arrivando fino a -23. Nell'ultimo quarto Legnano mette in campo l'orgoglio ed accorcia fino a -10 ma la gara è compromessa. Finisce 86 a 76 per Olginate.

Nel complesso una prestazione decisamente sotto tono ma che, come si evince dalle dichiarazioni post partita, preoccupa relativamente lo staff. Sabato prossimo nuovo test contro i giovani della Academy Varese, avversari che Legnano ha già incontrato lo scorso anno nel campionato di C Gold regionale.