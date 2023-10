Serie B Nazionale: La SAE Scientifica Legnano pronta al riscatto nell'esordio casalingo contro la Pallacanestro Crema

Brucia ancora la sconfitta in terra toscana, match che ha aperto il campionato di Serie B nazionale per Legnano.

Il prossimo avversario è la Logiman Pallacanestro Crema, nella seconda giornata del Girone A, che disputerà il primo incontro ufficiale a causa del rinvio del match contro Omegna. L'assenza di Ianuale, impegnato con la rappresentativa nazionale 3vs3, ha costretto le due squadre a spostare la prima giornata di campionato, anche se poi si è deciso di comune accordo di disputare un’amichevole ad alta intensità per testare le reali condizioni fisiche e mentali.

Coach Massimiliano Baldiraghi dispone di rotazioni interessanti e di un nucleo decisamente giovane.

In cabina di regia c'è Francesco Oboe, playmaker che la passata stagione ha vestito la maglia della Omnia Pavia e che ha già assaggiato i parquet della Serie A2 con Torino. Ha viaggiato a più di 11 punti di media e i margini di miglioramento sono abbastanza evidenti, anche se in questa stagione sarà chiamato a mostrare tutta la sua maturità.

La guardia titolare è Matteo Nicoli, classe 2001 proveniente da San Vendemiano. È un tiratore molto pericoloso e sarà opportuno togliergli fiducia sin dalla palla a due. Quasi doppia cifra realizzativa di media (9,5 punti) e repertorio ancora da completare, per diventare a tutti gli effetti un attaccante in grado di impensierire sempre e comunque le difese avversarie.

Le ali di Crema sono Nicolò Ianuale e Arsenije Stepanovic. Il primo, nelle ultime stagioni tra Mestre e Vicenza, è un giocatore completo, al quale piace attaccare il canestro in diversi modi. Stepanovic, invece, è stato confermato. Classe 2001, è dotato di un fisico importante (206 cm x 102 kg) e ha una discreta propensione al rimbalzo, rendendolo un elemento importante sia in attacco che in difesa.

Il centro titolare è Kiryl Tsetserukou, prospetto bulgaro del 2001 che la passata stagione ha vestito la maglia di Chieti, in Serie A2. Fisicamente deve ancora attrezzarsi, soprattutto se vuole tornare a calcare i parquet di A2, e dal punto di vista tecnico ci sono sicuramente margini da tenere in considerazione.

Dalla panchina, coach Baldiraghi può sfruttare i minuti e la qualità di Lorenzo Ziviani, playmaker classe 2002 con formazione targata Pallacanestro Cantù. Già a Crema nella passata stagione, è un elemento di sicuro affidamento. Ballati, due anni più giovane, oltre ad essere il capitano della squadra è anche un tiratore da tenere in grande considerazione.

Graziani farà il suo esordio proprio contro Legnano, dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box in preseason. Classe 2000, non è ancora dotato della forma migliore, ma di sicuro si rivelerà importante nel corso della stagione.

Il centro che si alza dalla panchina è Riccardo Carta, prospetto del 2003 che lo scorso anno ha indossato la canotta di Imola. È chiamato ad assicurare un minutaggio sempre più significativo e ad apportare quantità e qualità nel pitturato.

Appuntamento domenica 8 ottobre, al PalaBorsani di Castellanza, con palla a due alle ore 18:00.