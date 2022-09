Legnano Knights alla Final Four di Supercoppa Serie B

E' un bellissimo match quello che va in scena al PalaBorsani, tra due squadre che stanno dimostrando di poter valere la parte alta della classifica. Per essere un match di pre-season, anche se di Supercoppa, Legnano e Livorno giocano basket vero per tutti e 40 i minuti.

La partita - La prima frazione la conquista la squadra di coach Andreazza per 21-25, grazie ad una grande organizzazione di gioco e alla capacità di saper rispondere sempre al meglio a ciò che Legnano fa di buono. La premiata ditta Forti-Ricci è sempre in grado di produrre in attacco e mettere in difficoltà nella metà campo difensiva, dove Gian Marco Drocker sostituisce al meglio Tommaso Marino. Per il play ex Pielle Livorno ci sono 14 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, con una dose di carattere da giocatore navigato.

Il secondo quarto viene conquistato dai padroni di casa per 22-14 e l'inerzia passa da una parte all'altra con una certa frequenza. Tommaso Fantoni è un cliente difficile da contenere per la difesa di Legnano (16 punti e 8 rimbalzi al termine), ma la presenza di Sacchettini si sente. Con il passare dei minuti e la mira che viene aggiustata, il lungo di Legnano prende fiducia dalla media distanza e realizza un break che taglia le gambe alla Libertas. Per lui, 19 punti e un impatto di grande livello, utilissimo per riprendere la condizione fisica migliore.

La seconda parte di gara, vede un Sacchettini dominante nel terzo periodo dove con 9 punti di fila, sorregge i Knights dalla rimonta livornese fino al 64-54 del 30'. Livorno ribatte colpo su colpo ma Legnano dopo aver preso la doppia cifra di vantaggio non sembra intenzionata a guardarsi indietro.

L'ultimo quarto, vede prima Legnano e poi Livorno rendersi protagoniste di break che rimettono la partita in equilibrio, ed è proprio la Libertas a farsi sotto quando mancano 5 minuti alla sirena finale. Bargnesi sigla un 5-0 che fa male ai padroni di casa, ma Drocker riesce a riprendere l'inerzia, con una giocata difensiva prima e un attacco ben gestito poi.

Livorno ci prova fino all'ultimo, con Saccaggi e Lucarelli, oltre a Fantoni, ma la stanchezza e la buona difesa di Legnano riescono a far tirare un sospiro di sollievo a coach Eliantonio e ai suoi giocatori. Vince Legnano 79-72, strappando così il pass per la Final Four di Forlì.

Un ottimo biglietto da visita per una regular season destinata a regalare grandi emozioni.

IL TABELLINO DI 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - MAURELLI GROUP LIBERTAS LIVORNO 79-72 (21-25, 22-14, 21-15, 15-18)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 19 (8/16, 1/1), Gian Marco Drocker 14 (7/7, 0/5), Diego Terenzi 13 (2/5, 2/4), Saverio Mazzantini 9 (4/6, 0/2), Giacomo Leardini 9 (0/5, 3/3), Juan Marcos Casini 8 (1/2, 2/5), Luca Antonietti 7 (2/3, 1/2), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Luca Antonietti 8) - Assist: 19 (Gian Marco Drocker 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 16 (6/10, 0/0), Francesco Fratto 16 (6/8, 1/2), Antonello Ricci 15 (4/5, 2/4), Andrea Sipala 8 (1/2, 2/3), Francesco Forti 5 (1/1, 1/2), Andrea Bargnesi 5 (1/3, 1/3), Jacopo Lucarelli 4 (2/8, 0/1), Andrea Saccaggi 2 (0/0, 0/4), Federico Madeo 1 (0/0, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Stefano Mori 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Francesco Fratto 10) - Assist: 15 (Antonello Ricci , Andrea Bargnesi 3)

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH