Legnano Knights, grande successo per la serata "Insieme per vincere": Basket e calcio in favore di ALLeducando"

Serata di sport e beneficenza al Teatro Galleria di Legnano, dove nella serata di martedì 10/05 si è tenuto l'incontro "Insieme per vincere - Basket e calcio in favore di ALLeducando". Il progetto ALLeducando promosso dall'agenzia So.Le. cerca di inserire i ragazzi con problemi familiari e in condizioni disagiate, all'interno di società sportive che li possa aiutare a costruirsi nuove opportunità dentro e fuori dal campo di gioco.

L'evento, preceduto da un aperitivo al Bar dei Capitani della Galleria, per cui va un sentito ringraziamento al proprietario Marco Favareto, si è poi svolto all'interno del teatro con protagonisti Franco Ordine e Luca Chiabotti che hanno moderato gli interventi di Gianni Petrucci (presidente della FIP - Federazione Italia Pallacanestro) - Fabio Capello (allenatore e commentatore Sky Sport) - Meo Sacchetti (allenatore della Nazionale Italiana Pallacanestro).

Una piacevole serata in cui i relatori hanno parlato agli oltre 700 presenti di calcio e basket, con anche alcuni aneddoti sulle loro carriere sia da giocatori sia da allenatori.

La serata si è poi conclusa con una cena al Dinner The Mode di corso Matteotti a Legnano, degno finale per una bella iniziativa del Legnano Basket supportato dalla Banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.