Legnano parte con il botto. Eliantonio: "Affermazione sul campo di una squadra costruita per vincere"

Avvio di stagione più che complesso per la 3G Electronics Legnano Knights, ospite, nel match di apertura della stagione della Serie B maschile di pallacanestro, della favorita per la vittoria finale del girone, la Libertas Livorno 1947 di coach Alessandro Fantozzi. Nonostante questo arriva una bella vittoria, meritata, grazie a 35’ minuti di gioco praticamente perfetti.

Una vittoria che diventa benzina nel motore per il lavoro settimanale ed in vista dell’esordio casalingo di domenica prossima. Il 10 ottobre, al PalaBorsani, palla a due alle ore 18:00, è di scena per il primo match ufficiale con il pubblico suglia spalti la Use Computer Gross Empoli. Al termine del match il Coach dei lombardi Riccardo Eliantonio ha rilasciato questa intervista ai microfoni dell'Ufficio Stampa del Club.