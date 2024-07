Serie A2, l'Urania piazza il primo colpo: rafforzato il pacchetto dei lunghi

Rinforza il pacchetto lunghi la Wegreenit Urania Milano che firma Gianmarco Leggio.

Per il lungo pugliese classe 1994, cresciuto nelle giovanili di Brindisi e nell’ultima stagione in B nazionale a Ruvo di Puglia, è un ritorno in serie A2 dopo la sua esperienza a Casale Monferrato.

Nuova avventura, questa volta in maglia Wildcats, che Leggio attende di iniziare con grande entusiasmo.

Le prime parole da Wildcats

“L’intesa con Urania è stata facilissima, volevo tornare in A2 e l’opportunità di una super società come quella rossoblu non può che riempirmi d’orgoglio. Sono pronto a dare tutto me stesso, in vista di un campionato difficilissimo, per provare a raggiungere i nostri obbiettivi, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni, il coach e tutti i componenti di questa grande famiglia Wildcats”.