Netta sconfitta per Milano, troppo il divario con la capolista

Netta sconfitta della Wegreenit Urania Milano che cade in casa della capolista Trapani. Mai realmente in partita i Wildcats colpiti dal trio Horton-Imbrò-Notae, Montano il top scorer per gli ospiti a quota 19.

LA GARA

Brusco inizio per la Wegreenit che subisce le iniziative e la potenza della capolista, tripla di Imbrò e 9-0 per i padroni di casa. Prosegue il grande digiuno rossoblu con Horton che controlla i tabelloni, 13-0. Interrompe la grande sete una tripla di Amato, primo squillo anche di Lupusor ma è ancora in controllo la truppa di coach Parente, 17-7. Prove tecniche di rimonta rossoblu con anche Landi e Montano a referto dall’arco, la zona di Milano toglie un po’ di brillantezza all’attacco degli Sharks, 19-13.

E’ Marini a sbloccare i siciliani ma prosegue il gran recupero dei Wildcats, buzzer beater di capitan Piunti per il meno 5 alla prima sirena, 23-18. C’è solo possesso dopo la tripla in transizione di Landi, immediata la replica dell’ex Pullazi, si alza il ritmo della sfida con Marini che muove la difesa rossoblu, 28-21 dopo il comodo appoggio di Renzi. Pullazi continua a far male dal perimetro, siluro doppiato da Mian ed è di nuovo vantaggio in doppia cifra per gli uomini di coach Parente, 36-25.

Urania si aggrappa al talento di Montano, ma la santabarbara granata non accenna a fermarsi, i siciliani volano sino al più 18, 45-27. Scivola sino a meno 20 Milano quando finalmente si vede Potts, si batte Lupusor che trova punti preziosi in vernice, 54-35 all’intervallo. Una fiammata di Amato, 8 punti filati, apre la ripresa, prova ad alzare l’intensità difensiva la truppa di coach Villa, 58-43. Tanto, infinito talento da parte dei padroni di casa con le improvvisazioni di Notae a cambiare di nuovo l’inerzia della sfida, tripla dall’angolo di Imbrò per il più 21, 64-43.

Crolla la Wegreenit che affonda ancora sotto i colpi di Notae e compagni, Mollura spinge gli ospiti a meno 27, 72-45. Altro strappo siciliano contenuto solo dalle giocate di classe di Montano, Sharks in controllo alla penultima sirena, 83-58. Ultima frazione utile solo per le statistiche, scivola sino a meno 32 Urania, con orgoglio Cavallero e Montano provano ad evitare con passivo ancora più pesante, 104-83 il finale.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Wegreenit Urania Milano 104-83 (23-18, 31-17, 29-23, 21-25)



Trapani Shark: Chris Horton 18 (7/10, 0/0), J.d. Notae 16 (4/5, 1/4), Matteo Imbro 13 (1/1, 3/3), Rei Pullazi 11 (1/2, 3/3), Yancarlos Rodriguez 10 (3/3, 1/4), Pierpaolo Marini 10 (5/7, 0/3), Andrea Renzi 9 (1/3, 2/4), Fabio Mian 5 (1/1, 1/2), Marco Mollura 5 (0/1, 1/2), Fabrizio Pugliatti 4 (2/2, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 3 (1/3, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Chris Horton 9) - Assist: 25 (J.d. Notae, Pierpaolo Marini 5)



Wegreenit Urania Milano: Matteo Montano 19 (5/5, 3/5), Aristide Landi 15 (4/5, 2/5), Giddy Potts 13 (2/4, 1/5), Andrea Amato 11 (1/3, 3/7), Matteo Cavallero 10 (5/6, 0/1), Ion Lupusor 8 (3/7, 0/2), Giorgio Piunti 3 (0/1, 1/3), Giovanni Severini 2 (1/2, 0/4), Davide Bonacini 2 (1/2, 0/1), Romeo Ciccarelli 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 9 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Giovanni Severini 6) - Assist: 18 (Andrea Amato 5)