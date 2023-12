Milano che gioia, vittoria in casa di Cantù e aggancio al terzo posto

Pagina di storia per la Wegreenit Urania Milano, i Wildcats passano al PalaFitline di Desio gelando Cantù nel finale, 84-85. Successo meritato della truppa di coach Villa, prova collettiva di livello per i ragazzi rossoblu con Amato che ispira (10 assist) un attacco lucido e cronometrico.

Fondamentale l’impatto di Beverly (16 con 9 rimbalzi), chirurgico il trio Severini-Montano-Potts, di capitan Piunti la zampata decisiva dalla lunetta. Non bastano alla San Bernardo Cinelandia i 47 punti combinati della coppia Baldi Rossi-Hickey.

LA GARA

Buon avvio dei Wildcats che cercano di contenere le scorribande di Hickey, Beverly e una tripla in transizione di Severini per il sorpasso rossoblu, 4-5. Continua la mini fuga della Wegreenit spinta dal ritmo di Amato, Lupusor mette il botto del più 4, Potts in fuga per il 6-12. Si bloccano i brianzoli con la schiacciata di Young, importante il lavoro di Baldi Rossi, il capitano biancoblu e Nikolic riportano i padroni di casa a meno 1 alla prima sirena, 15-16.

Ancora Baldi Rossi sigilla la prima tripla della San Bernardo Cinelandia che vale il sorpasso, difficoltà offensive per Milano che viene colpita ancora da Hickey, 21-16. Reazione Urania sull’asse Potts-Landi-Severini per riportare sotto la Wegreenit, 25-24 dopo il botto frontale dell’ex di giornata. Si batte in area colorata Beverly, tanti i falli fischiati su entrambi i fronti, Potts e Landi mettono la freccia prima del guizzo di Hickey che lascia tutto in parità alla pausa lunga, 39-39.

Dopo l’intervallo partenza rabbiosa di Cantù che cerca di allungare, tiene Urania con Beverly che schiaccia il meno 2, 47-45. Il vero problema difensivo per i Wildcats resta la versatilità di Baldi Rossi, al resto pensa il talento di Hickey che riporta i brianzoli a più 6, 53-47. Non molla la truppa di coach Davide Villa, lucidità offensiva ed i blitz di Severini e Montano per il nuovo meno 1, 54-53.

Gara che ancora non ha un padrone, c’è un solo possesso di distanza alla penultima sirena dopo il canestro di Moraschini, 61-59. Ultima frazione che si apre con la zampata di capitan Piunti e con il sorpasso dall’angolo di Amato, 63-64. La San Bernardo Cinelandia si aggrappa a Moraschini, Amato e Montano non arretrano sparando colpo su colpo, 69-72.

Arriva sino a più 5 il margine rossoblu dopo l’appoggio di Beverly prima del nuovo parziale dei brianzoli, padroni di casa di nuovo avanti dopo il sorpasso dalla lunetta di Nikolic, 82-80. Battaglia autentica con Urania che ha un ultimo guizzo con Potts, Nikolic impatta ma è capitan Piunti a mettere un libero fondamentale. C’è tempo per l’ultimo assalto biancoblu ma il tiro di Beverly si spegne sul secondo ferro, è delirio rossoblu 84-85.

IL TABELLINO

S.Bernardo-Cinelandia Cantù - Wegreenit Urania Milano 84-85 (15-16, 24-23, 22-20, 23-26)



S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Filippo Baldi rossi 25 (5/6, 5/10), Anthony Hickey 22 (6/11, 2/5), Stefan Nikolic 14 (4/10, 0/2), Riccardo Moraschini 9 (3/5, 0/3), Solomon Young 7 (3/3, 0/1), Lorenzo Bucarelli 4 (2/5, 0/2), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/1), Luca Cesana 0 (0/0, 0/1), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 26 5 + 21 (Filippo Baldi rossi 8) - Assist: 13 (Anthony Hickey 4)



Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 16 (4/7, 2/9), Gerald Beverly 16 (5/7, 0/0), Matteo Montano 13 (2/5, 2/4), Giorgio Piunti 9 (2/2, 0/2), Aristide Landi 9 (3/4, 1/3), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/2), Andrea Amato 8 (1/4, 2/6), Ion Lupusor 6 (1/2, 1/2), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Davide Bonacini 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Gerald Beverly 9) - Assist: 27 (Andrea Amato 10)