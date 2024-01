Basket, per la squadra di Milano scatta la vendita degli abbonamenti per la seconda fase

Si avvicina la parte calda del Campionato, dove il supporto dei tifosi è fondamentale per raggiungere l’obiettivo Playoff. E’ online il mini abbonamento per le 5 partite della Fase Orologio, in cui le squadre dei due gironi si incrociano per accumulare punti determinanti per il piazzamento della Post Season.



La modalità di abbonamento sarà quella standard:

E-Ticket

Scelta del posto

Incluse 5 gare Fase Orologio

INFO: ticketing@uraniabasket.it

I costi:

1° anello

Parterre Lido

intero € 160

Tribuna Stuparich

intero € 88

rid. Under 18 (nati dopo 1/1/2006) € 53

rid. Over 65 (nati prima 1/1/1958) € 53

Tribuna lido

intero € 88

rid. Under 18 (nati dopo 1/1/2006) € 53

rid. Over 65 (nati prima 1/1/1958) € 53

Curva Elia

intero € 60

rid. Under 18 (nati dopo 1/1/2006) € 36

rid. Over 65 (nati prima 1/1/1958) € 36

Curva Cremosano

intero € 60

rid. Under 18 (nati dopo 1/1/2006) € 36

rid. Over 65 (nati prima 1/1/1958) € 36

2° anello

2° anello

intero € 40

rid. Under 18 (nati dopo 1/1/2006) € 24

rid. Over 65 (nati prima 1/1/1958) € 24

Tutti gli abbonati della Stagione Regolare hanno incluse le partite della Fase Orologio .