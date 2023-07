Urania Milano, primo colpo di mercato: ecco il nuovo playmaker

E’ Davide Bonacini il primo acquisto di Urania per la stagione di Serie A2 2023-2024. Lo comunica il club in una nota di stampa.

Play di razza, con licenza di compiere scorribande nelle area avversarie, il regista reggiano, classe 1990, metterà a disposizione dei Wildcats tutta la sua energia e creatività.

Bonacini porterà una dose di esperienza garantita da campionati importanti disputati con le maglie, tra le altre, di Capo d’Orlando, Montegranaro, Bakery Piacenza e, nello scorso torneo, della Kinergia Rieti.

“Sono davvero molto felice di poter iniziare la mia avventura con i Wildcats - dichiara a caldo Davide Bonacini - da anni osservo e stimo il lavoro che ha fatto Milano in queste stagioni di serie A2. Voglio dare subito il mio contributo di energia ed entusiasmo per raggiungere gli obbiettivi stagionali, per provare a regalare belle soddisfazioni ai miei nuovi tifosi”.