Mercato Serie A2, la Wegreenit Urania Milano si rafforza nel pitturato

Prende forma l'Urania Milano 2023-2024 targata Wegreenit anche nel settore lunghi. I Wildcats si rinforzano nel pitturano firmando un accordo con Ion Lupusor.

Lungo di solida affidabilità Lupusor, 27 anni per 202 centimetri, ha chiuso l’ultima stagione di Serie A2 a San Severo nell'Allianz Pazienza con oltre 6 punti e 5 rimbalzi a partita. Il centro, italo-moldavo, sta già scaldando i motori in vista della prima stagione in maglia Wegreenit Milano

“Sono davvero molto contento di entrare a far parte del mondo Urania - dichiara Ion Lupusor - società che ho sempre percepito, da avversario sul campo, come una grande famiglia. Sono carico e motivato, impaziente di iniziare questa nuova avventura. Il nostro obbiettivo sarà sicuramente quello di coinvolgere il più possibile i nostri tifosi, per provare a regalare tante soddisfazioni"