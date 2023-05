Urania Milano coraggiosa e sfortunata: la Reale Mutua Torino vince all'Allianz Cloud e passa il turno

Una splendida, commovente Urania Milano sfiora l’impresa di arrivare a gara 5 del playoff del campionato di Serie A2, la Reale Mutua Torino passa all’Allianz Cloud dopo un finale rovente, 87-89.



Nonostante le assenze di Amato, e le condizioni precarie di Potts ed Ebeling i Wildcats rimangono in partita lottando con ferocia su ogni pallone. Partita simbolo di una squadra che ha saputo regalare ancora grandi emozioni ai tifosi rossoblu, Pullazi, Montano ed Hill trascinano la truppa di coach Davide Villa ad un passo dal forzare lo spareggio contro la corazzata torinese. Decisivo per i gialloblu l’impatto di Jackson, Mayfield e Guariglia.

La partita - Partenza con le marce alte per Milano che prova a tenere alto il ritmo, Pullazi e Montano per il 4-0 rossoblu. Gioca con agonismo ed attenzione Milano, ottimo impatto anche difensivo dei Wildcats che tengono gli ospiti a soli 2 punti nei primi 5 minuti di gara, 9-2 dopo il siluro di Montano. De Vico sblocca la Reale Mutuo che ora alza la pressione sugli esterni milanesi, Mayfield per il meno 1, 11-10. Si dilata il parziale gialloblu, cambia marcia la squadra di coach Ciani che mette la freccia con Jackson, 11-14. Schina allunga ancora il vantaggio degli ospiti che ora blindano l’area colorata, regge con la solita grinta Urania, prima capitan Piunti poi due triple filate di Pullazi sigillano la parità alla prima sirena, 19-19.

Schina fa ripartire il break gialloblu ma i padroni di casa non mollano nonostante un inesistente antisportivo affibbiato a Piunti, 22-26 dopo la bomba di Pepe. Montano sposta sempre più in la la distanza delle sue meravigliose triple, una commovente Milano resiste, 27-31. Altra spallata di Torino con Jackson in evidenza, nonostante qualche libero sbagliato di troppo Urania è ancora ampiamente in corsa all’intervallo, 39-44. Dopo la pausa lunga la Real Mutua prova l’allungo decisivo, Jackson e Guariglia fanno male in transizione, 42-51.

La truppa di coach Davide Villa nonostante le rotazioni limitate pesca nuova linfa anche dal giovane cavallero, Montano ed un adrenalinico Hill per il meno 4, 51-55. Scalda la mano De Vico che è il nuovo terminale offensivo cercato dagli ospiti, Hill è gladiatorio in vernice, capitan Piunti accede l’Allianz, 62-66. Pepe gela i tifosi rossoblu con due siluri, controverse chiamate arbitrali danno nuova spinta al break torinese, Reale Mutua scarta i regali e trova il più 9 con Pepe, 64-73. Con infinito orgoglio i Wildcats hanno ancora un sussulto, Montano e Pullazi dall’arco e ancora Hill per il clamoroso sorpasso, 86-84.

Jackson e Mayfield fanno due clamorose giocate e riportano avanti gli ospiti, 86-88. C’è l’ultimo assalto affidato ad Hill che però sbaglia uno dei due liberi, Guariglia non chiude e Jackson regala, con un’infrazione, ancora una chance ai Wildcats ma il tiro sulla sirena di Pullazi va corto, 87-89.

Il tabellino di Urania Milano - Reale Mutua Torino 87-89 (19-19, 20-25, 25-27, 23-18)



Urania Milano: Matteo Montano 22 (1/5, 6/11), Kyndahl Hill 22 (7/11, 0/0), Rei Pullazi 18 (3/8, 3/7), Giorgio Piunti 10 (3/3, 1/3), Giddy Potts 7 (3/7, 0/2), Michele Ebeling 3 (0/0, 1/2), Matteo Cavallero 3 (0/0, 1/2), Simone Valsecchi 2 (1/4, 0/0), Edoardo Pezzola 0 (0/0, 0/0), Andrea Amato 0 (0/0, 0/0), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Matteo Montano 8) - Assist: 17 (Matteo Montano 6)



Reale Mutua Torino: Demario Mayfield 17 (2/5, 3/6), Ronald Jackson 16 (5/5, 1/3), Simone Pepe 13 (0/3, 3/8), Tommaso Guariglia 12 (5/9, 0/2), Niccolo De vico 11 (1/2, 3/5), Simone Zanotti 6 (3/5, 0/2), Matteo Schina 6 (1/1, 1/1), Luca Vencato 5 (1/2, 1/4), Federico Poser 3 (1/2, 0/0), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Tommaso Guariglia 10) - Assist: 25 (Luca Vencato 10)