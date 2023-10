Weegreenit Urania Milano, grande colpo di mercato last minute

Nuovo colpo di mercato della Wegreenit Urania Milano che si assicura, davvero in modalità last minute, le prestazioni di Aristide Landi.

Parliamo di un lungo, classe 1994, di grande esperienza, con mano educatissima e con alle spalle esperienze importanti con Virtus e Fortitudo Bologna, Pallacanestro Trieste, Virtus Roma, Pistoia, Forlì, Torino e Scafati.

Nell'ultima stagione Landi ha difeso i colori della Rivierabanca Banca di Rimini mettendo insieme 23 presenze e segnando 171 punti. Landi andrà a potenziare la copertura in vernice dei Wildcats.

Proprio il centro lucano vuole subito dare il suo contributo di entusiasmo e solidità ad Urania: “Sono molto felice per questa nuova avventura, sono carico e con tanta voglia di fare bene in maglia Wildcats, non vedo l’ora di iniziare. Ho trovato un gruppo solido e ben affiatato che mi ha dato immediatamente sensazioni molto positive, spero di poter dare presto il mio contributo alla squadra”.