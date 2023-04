Legnano Knights, iniziano i lavori per la costruzione del Playground

Con grande orgoglio il Legnano Basket Knights comunica in una nota di stampa l’inizio di una partita molto importante per il Club, forse la più importante di tanti anni di storia, infatti, prende il via la costruzione del Playground Knights che è la prima opera pubblica dei Knights per la città.

In virtù della delibera di giunta del Comune di Legnano n. 93 del 05/04/2023 e della determina comunale n. 505 del 20/04/2023, è stato autorizzato l’avvio dei lavori di costruzione del Playground presso il parco “Falcone & Borsellino” in Legnano (MI) che andremo a realizzare in appoggio alla ODV Slums Dunk onlus (www.slumsdunk.org)

Il planning dei lavori prevede l’inizio il 26/04/2023 e la consegna del campo finito alla cittadinanza per il sabato 27/05 (giorno prima del Palio), imprevisti e tempo permettendo; le informazioni e l’aggiornamento sull’avanzamento dei lavori saranno possibili tramite le pagine social dedicate su Instagram e su Facebook.

La costruzione del playground vedrà coinvolti i club service della zona che hanno garantito l’erogazione di un contributo.

Marco Tajana: “E’ con grande piacere che abbiamo ricevuto l’autorizzazione da parte del Comune per l’avvio di questo progetto, che è uno dei più importanti della storia del Legnano Basket Knights. Sono certo che tutta la nostra comunità, e non solo, parteciperà fattivamente a questa iniziativa, permettendoci di donare alla cittadinanza di Legnano uno spazio ai giovani e agli sportivi in genere. Ringrazio Bruno Cerella e Tommaso Marino di Slums Dunk ODV, il Sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l’Assessore allo Sport Guido Bragato, l’Assessore alle Opere Pubbliche Marco Bianchi e Paolo Tamborini, nostro responsabile giovanile ma in questo caso architetto del progetto, che hanno collaborato fattivamente affinché questo progetto potesse prende il via”.