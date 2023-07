Legnano Knights, la scelta è fatta: ecco il nuovo tecnico

Il Legnano Knights Basket annuncia, in una nota di stampa, di aver assegnato l'incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024 e per quella 2024/2025 a Paolo Piazza. Fresco vincitore della Serie B con la Elachem Vigevano, con cui ha conquistato il diritto della A2, per la prossima stagione, ha però lasciato il la panchina vigevanese poche settimane fa.

Piazza si forma cestisticamente nel Settore Giovanile della Forti E Liberi Monza, Società con la quale debutta anche come Allenatore; prima nel Settore Giovanile e poi sulla panchina della Prima Squadra, in Serie B2.

Nella stessa categoria allenerà poi anche a Como, Garlasco in Serie C. Nel 2008 arriva la chiamata di Piacenza con la quale in 3 anni porta la formazione emiliana dalla Serie C1 alla LegAdue. Si sposta a Varese, sponda Robur Et Fides, in Serie B2.



Nel 2014 è alla Robur Saronno, in Serie C Gold, con la quale, al secondo tentativo domina il Campionato e vince i Playoff regalando ai saronnesi la gioia della promozione in Serie B. Successivamente è con Edimes Pavia Basket, con la quale dominerà nuovamente la Regular Season, mancando di un soffio la terza finale consecutiva.



Nel 2017 l'approdo a Vigevano con cui rimane per 6 anni fino alla felice fine del campionato 2023/2024