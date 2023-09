Supercoppa Serie A2, la trasferta di Treviglio non sorride all'Urania Milano

Niente da fare per i Wildcats a Treviglio, è la Gruppo Mascio a staccare il pass per la seconda fase di Supercoppa, 90-77. Gara vibrante con la Wegreenit che, sotto di 20, ha un rabbioso recupero nel finale. E’ una bomba di Guariglia (top scorer a quota 20 con Miaschi tra i bergamaschi) a dare la qualificazione ai padroni di casa, non bastano ad Urania la potenza di Beverly (21 punti), la regia di Amato (12 assist) e le buone iniziative di Severini.

LA GARA

Treviglio prova subito a partire con le marce alte, immediata risposta dei Wildcats a referto dall’arco con Severini, 6-6. Prosegue la sfida perimetrale tra l’esterno marchigiano e Miaschi, Amato contiene il nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa, 13-12. Primo squillo anche di Lupusor che mette la freccia, allunga sino a più 4 la Wegreenit con Beverly in evidenza.

Treviglio resta in scia sorretta da Guariglia e Pacher, è parità alla prima sirena, 21-21. In apertura di secondo quarto c’è il secondo fallo di Pacher, si alza il ritmo del match con il Gruppo Mascio che sfrutta l’energia difensiva di Cerella e Sacchetti, 30-24 dopo un gioco da 4 punti dell’ex Olimpia Milano. Due penalità questa volta in casa milanese per Potts, non molla Urania che resta in corsa grazie alla solidità di Beverly, 35-30.

Rossoblu che sprecano un paio di chance per rientrare ad un solo possesso, a colpi di liberi gli uomini di coach Finelli scappano a più 12 all’intervallo, 46-34. Dopo la pausa lunga quarto fallo di Potts che obbliga coach Villa al cambio immediato, Treviglio cerca con insistenza Guariglia in area colorata, 50-36. Bella la battaglia in vernice con Beverly che risponde colpo su colpo, Lupusor sigilla una splendida azione corale con la tripla del meno 9, 50-41.

Altra fiammata di Miaschi che accende il PalaFacchetti, Gruppo Mascio in orbita qualificazione alla penultima sirena grazie anche al numero infinito di falli ai danni di Milano, 72-51. Vitali continua ad innescare Guariglia, si ferma Potts ma con orgoglio la Wegreenit cerca di rientrare trascinata da un grande Beverly, 77-60.

Capitan Piunti ed Amato guidano l’ultimo assalto milanese, il play rossoblu mette paura ai trevigliesi, 87-75. Finale ricco di emozioni: Miaschi esce per falli, Severini fa 2/2 ai liberi, Guariglia dall’angolo fa esplodere il i tifosi di casa con 6 secondi sul cronometro. C’è tempo per trovare la stoccata decisiva ma Severini va corto sul possesso decisivo.



IL TABELLINO

Gruppo Mascio Treviglio - Wegreenit Urania Milano 90-77 (21-21, 25-13, 26-17, 18-26)



Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 20 (4/9, 3/7), Tommaso Guariglia 20 (6/13, 1/3), A.j. Pacher 16 (4/7, 1/3), Marco Giuri 12 (2/4, 2/5), Brian Sacchetti 8 (2/3, 0/1), Bruno Cerella 6 (1/2, 1/1), Luca Vitali 5 (0/0, 1/4), Matteo Pollone 3 (0/1, 0/2), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Andrea Guerci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 29 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Tommaso Guariglia 9) - Assist: 27 (Luca Vitali 9)



Wegreenit Urania Milano: Gerald Beverly 21 (9/12, 0/1), Giovanni Severini 15 (2/5, 3/8), Andrea Amato 13 (2/7, 2/6), Ion Lupusor 11 (1/2, 3/5), Matteo Montano 11 (0/3, 1/5), Giorgio Piunti 4 (1/1, 0/3), Giddy Potts 2 (0/2, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/1, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Jona Di giuliomaria 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0), Matteo Anchisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Matteo Montano 11) - Assist: 20 (Andrea Amato 12)