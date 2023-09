Supercoppa Serie A2, buona la prima per la Wegreenit Urania Milano

Inizia con una bella vittoria il cammino del girone di Supercoppa di Serie A2 Lega Nazionale Pallacanestro per la Wegreenit Urania Milano. I Wildcats regolano la Juvi Cremona con un chiaro 90-73.

Gara controllata per larghi tratti dai Wildcats che allungano con decisione nella ripresa. Prova collettiva di valore per la truppa di coach Davide Villa con 6 uomini in doppia cifra, top scorer capitan Piunti a quota 17.

Ottimo impatto anche per Amato che esalta il PalaIseo azionando l’atletismo di Beverly, solida prestazione di Lupusor e Severini Medford e Costi i migliori tra gli ospiti.

IL TABELLINO

Wegreenit Urania Milano - Ferraroni Juvi Cremona 90-73 (22-21, 21-14, 22-16, 25-22)



Wegreenit Urania Milano: Giorgio Piunti 17 (1/1, 2/2), Andrea Amato 13 (2/4, 3/8), Ion Lupusor 13 (2/2, 3/6), Gerald Beverly 12 (3/8, 0/0), Giovanni Severini 12 (1/1, 3/5), Giddy Potts 10 (0/0, 1/6), Matteo Montano 8 (0/4, 1/3), Davide Bonacini 5 (2/4, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/1), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Anchisi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 29 / 35 - Rimbalzi: 39 12 + 27 (Gerald Beverly 11) - Assist: 23 (Andrea Amato 6)



Ferraroni Juvi Cremona: Lester Medford 15 (1/4, 3/8), Cosimo Costi 13 (3/9, 1/3), Daniele Magro 12 (5/5, 0/0), Bernardo Musso 10 (2/2, 1/6), Gabriele Benetti 9 (2/3, 1/2), Luca Vincini 4 (2/4, 0/0), Lorenzo Tortu 4 (0/3, 1/3), Tekele Cotton 3 (0/5, 0/5), Antonino Sabatino 3 (0/1, 1/3), Niccolò Giulietti 0 (0/1, 0/0), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 19 / 21 - Rimbalzi: 36 16 + 20 (Cosimo Costi 8) - Assist: 17 (Lester Medford 5)