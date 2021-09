Al via il XII° Memorial Alberto Morelli: il calendario completo del torneo

Dopo un anno di assenza a causa del covid torna il torneo casalingo dei Knights Legnano per onorare la memoria dell'avvocato Alberto Morelli. Le date ed il calendario

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia da coronavirus covid-19 torna il classico torneo casalingo dei Knights Legnano che commemora la scomparsa dell'avvocato Alberto Morelli amico, ex giocatore e consigliere del club deceduto il 02 settembre del 2008.

Il Memorial Alberto Morelli si giocherà interamente al PalaBorsani di Castellanza e vedrà in campo tutte formazioni di Serie B: ovviamente Legnano, Oleggio, Borgomanero e Varese.

Un momento importante della preseason per valutare il lavoro dei ragazzi di coach Riccardo Eliantonio e, al tempo stesso, porre in essere un'ultima verifica della condizione generale in vista dell'avvio della stagione. Legnano inizia il suo campionato sabato 2 ottobre alle 20.30 nel match di apertura contro la Libertas Livorno 1947

Di seguito il programma della manifestazione.

Semifinali Venerdì 24 settembre 2021

ore 19.00 Robur Varese - College Basketball Borgomanero

ore 21.00 Knights Legnano - Oleggio Basket

Finali Sabato 25 settembre 2021

ore 18.30 finale terzo e quarto posto

ore 20.30 finale primo e secondo posto

Al termine della finalissima ci sarà la premiazione di tutte le squadre partecipanti e del miglior giocatore del torneo.

Ricordiamo, scrive in una nota la società organizzatrice, che l'ingresso sarà gratuito ma previo controllo del Green pass. L'entrata sarà consentita ad un massimo di 580 spettatori che, per il rispetto delle normative vigenti, dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Da segnalare, infine, che per tutta la durata dell'evento sarà aperto il Knights Bar del PalaBorsani e durante il pomeriggio del sabato sarà aperto anche il servizio di griglia.