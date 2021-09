Memorial Morelli, Legnano conquista il primo trofeo della stagione: battuta in finale la Robur e Fides Varese

La finale per il 1° e 2° posto del Memorial Alberto Morelli premia i ragazzi di coach Riccardo Eliantonio, grazie alla vittoria per 90-74 inflitta alla Robur Varese. Cronaca, tabellino ed highlights

I ragazzi di coach Riccardo Eliantonio si aggiudicano la XII° edizione del Memorial Alberto Morelli battendo in finale la Robur e Fides Varese per 90-74. Nonostante l'ampio scarto finale il match è stato duro, conteso ed equilibrato, soprattutto nelle prime due frazioni di gioco.

La partita. L’avvio di gara di Legnano è molto simile a quello visto 24 ore prima, contro Oleggio, con un ritmo ed un'organizzazione offensiva da squadra di ottimo livello. I meccanismi di gioco funzionano e la velocità di esecuzione permette ai padroni di casa di chiudere il tempo sul 27-16.

La Robur accorcia il distacco nel secondo quarto, portandosi sul 49-42 all’intervallo e valorizzando alla grande l’apporto vicino al canestro di due elementi come Spatti e Gaye. Ma nella terza frazione gli Knights tornano a dettare legge grazie alle ottime prove di Sebastiano Bianchi, Tommaso Marino e Giacomo Leardini che danno efficacia, tanto al gioco in attacco quanto a quello in difesa.

L'alternanza di soluzioni dalla lunga distanza e di gioco spalle a canestro fanno il resto, La frazione si chiude sul +11 per Legnano.E' di fatto il solco che decide il match. Nell'ultima frazione la 3G Electronics controlla ed aumenta il divario fino al definitivo 90-74 che vale il trofeo.

Quanto alle prova dei singoli da sottolineare i già citati Tommaso Marino che dispensa palloni d’oro ai compagni lungo tutto il corso della partita e Sebastiano Bianchi, autore di una prova da 23 punti e 10 rimbalzi, con percentuali da 2 punti che superano il 70%. Non a caso al termine della finale conquista il premio di miglior giocatore della manifestazione. Da sottolineare anche la prova di Roveda. Per Varese bene Maruca.

Tra sette giorni la prima palla a due della stagione. Il tempo delle prove è finito si inizia a fare sul serio.

LE PAROLE DI COACH ELIANTONIO AL TERMINE DEL MATCH





Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - Robur et Fides Varese 90-74. Parziali: 27-16; 22-26; 25-21; 16-11

3G Electronics Legnano Knights: Bassani 0, Roveda 5 (2/3; 0/1), Ferrario A. 0 (0/1 da 2), Dell'Acqua 0, Pisoni 0, Ferrario L. 2 (1/1 da 2), Casini 11 (0/2; 3/4), Bianchi 23 (8/11; 1/4), Marino 10 (3/3; 0/6), Terenzi 8 (0/1; 1/7), Solaroli 15 (6/9; 0/3), Leardini 16 (3/4; 2/5)

Rimbalzi 38 (11+27 Bianchi 10), palle recuperate 6 (Leardini 2), assist 18 (Marino 7)

Robur et Fides Varese: Librizzi 9 (3/3; 0/1), Dal Ben 3 (1/1 da 3), Somaschini 7 (2/2; 1/5), Veronesi, Trentini 2 (1/1 da 2), Maruca 8 (1/3; 2/5), Pilotti 6 (3/6; 0/1), Virgilio 3 (0/1; 1/7), Gaye 16 (7/8 da 2), Spatti 8 (4/7 da 2), Allegretti 12 (4/7; 1/4)

Rimbalzi 32 (5+27 Gaye 8), palle recuperate 6, assist 12 (Librizzi 4)

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE DEL MEMORIAL ALBERTO MORELLI