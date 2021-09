Memorial Morelli, i Legnano Knights battono la Mamy Oleggio e volano in finale: cronaca a tabellino

La 3G Electronics Legnano Knights supera nettamenta la Mamy Oleggio, 89-68 il risultato finale, e conquista la finale della dodicesima edizione del Memorial Alberto Morelli. Oggi, nell'atto conclusivo del torneo, Legnano affronta la Robur e Fides Varese che, nell'altra semifinale, ha sconfitto nel finale la Cipir Borgomanero.

La partita, come testimonia il puneggio finale, non ha quasi avuto storia se si eccettua il secondo quarto nel quale Oleggio ha tentato una reazione convincente. Nei primi 10 minuti, la squadra di coach Eliantonio mette in chiaro di voler far suo il match piazzando un parziale di 29 a 13. Decisive, in questa fase del match, la fluidità offensiva e la notevole solidità difensiva.

Nella seconda frazione, come detto, Oleggio abbozza una reazione e si impone nel periodo per 22 a 21. Ma la distanza resta notevole, il tempo si chiude sul 50-35 per Legnano.

Al ritorno dalla pausa la 3G Electronics impone un altro scossone al match allungando di altri cinque punti. Il quarto finale è equilibrato ma più da accademia che da confronto con un obiettivo in palio.

Finisce con la vittoria dei ragazzi di Eliantonio che si regalano cosi l'ultimo atto del Memorial.

Analizzando le prove dei singoli da registrare per i Knights la grande prova di Bianchi che chiude il tabellino con 20 punti, 11 rimbalzi e tre palle recuperate. In doppia cifra anche gli ottimi Terenzi, Solaroli e Leardini. Oleggio risponde con una buona prova balistica di De Ros, Giampieri e Romano non adeguatamente supportati in fase difensiva. Il vero tallone d'Achille della squadra di Pastorello.

LE PAROLE A FINE MATCH DI COACH ELIANTONIO

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights-Basket Mamy Oleggio 89-68 Parziali: 29-13; 21-22; 26-21; 13-12

3G Electronics Legnano Knights: Bassani 0 (0/1 da 2), Roveda 8 (2/3; 1/1), Ferrario A. 4 (2/2 da 2), Pisoni 0, Ferrario L. 0, Dell'Acqua 0, Casini 5 (1/1; 1/3), Bianchi 20 (4/7; 3/4), Terenzi 17 (3/6; 3/5), Solaroli 10 (4/4 0/3), Leardini 17 (4/5; 3/5), Marino 8 (1/2; 0/6). Allenatore: Eliantonio

Rimbalzi: 38 (6+32 Bianchi 11); Palle recuperate 14 (Roveda, Bianchi, Terenzi 3); Assist 22 (Marino 7)

Basket Mamy Oleggio: Negri 10 (3/11; 0/2), Mareschi 2 (1/2; 0/5), De Ros 17 (6/8; 0/4), Bertolani. 0 (0/2 da 2), Ballarin 0, Acconito 7 (2/2; 1/3), Palestra 0 (0/1 da 2), Temporali, Ponti, Romano 11 (1/1; 3/7), Seck 4 (0/2; 0/1), Giampieri 17 (2/5; 3/9). Allenatore: Pastorello

Rimbalzi: 32 (12+20 10 Negri); Palle recuperate 13 (4 De Ros); Assist 9 (4 Seck)

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH