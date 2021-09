Memorial Moretti, Carugate va ko contro la Cestistica Spezzina: cronaca e tabellino

La Blackiron Rentpoint.it Basket Carugate perde 71-50 contro la Cestistica Spezzina nella prima semifinale del quadrangolare Memorial Stefano Moretti. Le ragazze di Coach Cesari, sono scese sul parquet prive di Canova e Meroni, ma nonostante questo fattore partono bene e mettono in seria difficoltà le quotate avversarie.

Ma alla lunga le lombarde subiscono subito il ritorno delle liguri, più avanti nella preparazione e con una maggiore rotazione di giocatrici, tra cui le ex Colognesi e Zolfanelli, a disposizione. La miglior prestazione nel tabellino finale per Carugate è della finlandese Tulonen, 19 punti per lei. Da segnalare anche la solita grande intensità in difesa di Sara Usuelli. Per La Spezia serata da incorniciare per la Castellani che mette a referto 25 punti.

Domenica 26 settembre la finalina per il 3 e 4 posto contro la perdente del confronto tra Sanga Milano e AS Vicenza.

Il tabellino di Blackiron Rentpoint.it Basket Carugate-Cestistica Spezzina 50-71

Cestistica La Spezia: Colognesi 6, Templari ne, Cerino 13, Zolfanelli 9, Serpellini 4, Castellani 25, Della Margherita ne, Pini 6, N’Guessan 3, Guzzoni 4, Guerrieri 2, Amadei 0.

Blackiron Rentpoint.it Basket Carugate: Faroni 2, Marino 0, Baiardo 9, Meroni ne, Nespoli 5, Usuelli 5, Diotti 6, Lavezzi 2, Canova ne, Grassia 2, Tulonen 19, Andreone 0