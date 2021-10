Nuovo capitolo della sfida tra Sanga e As Vicenza. Pinotti: "Chiedo una prova di solida continuità alle mie ragazze"

Seconda giornata di campionato in arrivo per il Ponte Casa D’Aste–GBC Sanga Milano che sabato 16 ottobre, palla a due alle ore 19:30, affronterà la AS Vicenza nella prima trasferta stagionale. Una partita, come recita una nota di stampa del club, che è indubbiamente interessante tra due squadre che si sono affrontate nelle ultime semifinali playoff. Una nuova puntata della rivalità tra due delle piazze storiche della pallacanestro femminile.

La partita sarà un test per entrambe le compagini che si sono affrontate tre settimane fa al PalaGiordani nella semifinale del “Memorial Stefano Moretti”. In quell’occasione a prevalere furono le Orange di Milano che chiusero il conto sul 64-51. Nella prima giornata di Serie A2 di basket femminili risultati opposti. Da un lato Vicenza che, nonostante i 21 punti di Villaruel, ha ceduto all’overtime contro Mantova, dall'altro il Sanga ha vinto nettamente contro il Basket Teen Torino.

A poche ore dal match il Coach del Sanga, Franz Pinotti analizza la sfida: “Sabato si affrontano due squadre reduci da emozioni e sentimenti opposti vissuti nella prima giornata. Mi aspetto una Vicenza vogliosa di riscatto dopo

il passo falso della scorsa settimana, mentre chiedo una prova di solida continuità alle mie ragazze del Sanga".

E ancora: "E’ certamente per noi un bel test e vorrei che ne uscissimo con una grande prova di maturità. Il bel gioco mostrato contro Torino e le tante frecce al nostro arco, hanno bisogno di essere riconfermate giorno dopo giorno, se davvero vogliamo puntare alla zona alta della classifica".

Quanto alle avversarie di turno sottolinea che: "Vicenza ha nelle sue esterne il reparto migliore e più pericoloso, penso a Villaruel, Tagliapietra, Monaco, Fietta e Tonello; mentre noi possiamo scegliere ad ogni azione se giocare la palla dentro o puntare su un tiro piedi per terra delle nostre esterne. Per farlo bene, dobbiamo partire da una difesa intensa e di squadra perché è solo così che si trova ritmo in attacco. Alle mie chiedo determinazione e continuità con quello che da settimane stiamo facendo in palestra”.

AS Vicenza- Il Ponte Casa D’Aste–GBC Sanga Milano inizierà come detto alle ore 19.30 di sabato 16 ottobre e sarà trasmessa in diretta streaming a questo LINK