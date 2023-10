Olimpia è crisi nera, Messina: "Chiedo scusa a tifosi e proprietà"

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 5^ giornata di Serie A compie una vera impresa e sbanca il Mediolanum Forum: vince per 82-90 sul parquet dei campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano al termine di 40 minuti di grande cuore e dalla grande prestazione collettiva.

Il duro commento di Ettore Messina

Così Coach Ettore Messina dopo la partita con Pesaro: "Chiedo scusa ai tifosi, al Sig. Armani, alla proprietà, per una partita scadente, a prescindere dalla prova di Pesaro, che ha disputato una gara precisa e ordinata. Abbiamo concesso 90 punti in casa e questo non è ammissibile, come non lo erano tutti quei rimbalzi che ci siamo fatti catturare in testa a Berlino".

E ancora: "Quando si gioca bisogna avere ardore, carattere. E' preoccupante perché segnali di questo tipo di stanno ripetendo da tempo. A questo vanno aggiunte le mie responsabilità nel turnover: ho pensato che quattro nazionali e i giocatori stranieri che sarebbero andati in campo ci avrebbero permesso una prestazione abbastanza buona da portare a casa questa partita. Non è stato così evidentemente".

"E' un errore di valutazione che non ripeterò - conclude il Coach dei Campioni d'Italia - anche se avevamo necessità di far riposare qualcuno. Non so se fossimo spaesati, la sensazione è stata quella, ma abbiamo fatto 8/21 da due, sbagliando dei tiri da un centimetro. Non riesco a capire perché avrebbero dovuto essere spaesati. Per alcuni c'era la grande possibilità di farsi vedere, di avere minuti".

La cronaca del match

Il match si apre con il canestro di Ford seguito da McCallum: coach Messina chiama timeout dopo 2’12”. Poythress sblocca il tabellino dei padroni di casa mentre Bluiett con fortuna trova la bomba del 2-7. Totè viene servito in modo ottimo e da sotto regala ai pesaresi il +7, con Bamforth a piazzare la tripla del +10.

Lo risponde dalla lunga distanza, Totè regala spettacolo con una gran schiacciata per il 13-18. L’asse Ford – Visconti porta la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sul 14-23. A sette decimi dalla conclusione Kamagate commette fallo sul tentativo da tre di Mazzola che fa 2/3 per il 17-27 con cui si chiude il primo quarto.

I secondi dieci minuti di gioco partono con l’appoggio di Mirotic e la schiacciata di Totè. La bomba di Ford vale il 26-35 mentre Totè continua a dominare nell’area milanese. Tonut e Lo riportano l’EA7 a -2, con la squadra di coach Messina che sorpassa negli ultimi istanti del primo tempo: si va all’intervallo sul 45-42.

Il secondo tempo inizia con Milano che allunga e va sul 52-44 ma la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro risponde con un gran break e si riporta in parità. La tripla di Caruso permette all’EA7 di andare sul 61-58, poi è Scott Bamforth a inventarsi la bomba del controsorpasso pesarese (61-62) a 45 secondi dalla terza sirena per poi rispondere alla tripla di Flaccadori. Alla fine del terzo quarto i pesaresi sono avanti 64-65.

Gli ultimi dieci minuti partono con il canestro di Mazzola per il 64-67; Milano torna avanti, Pesaro sorpassa di nuovo con la tripla di McCallum (68-70). Sul 68-71 Ray recupera palla in difesa, vola in attacco ma perde il possesso: poco dopo per eccessive proteste la terna fischia un tecnico ai suoi danni.

Mazzola rimette cinque punti tra le due squadre: coach Messina chiama timeout a 6’17” dalla conclusione sul 69-74. Al rientro in campo il play statunitense serve un gran assist a Totè per il 69-76. A tre minuti dal termine il tabellone è sul 73-78, con Tambone che a 2’14” dalla sirena commette il suo quinto fallo.

Mazzola dai sette metri trova la bomba del 75-83. Bamforth realizza il 78-85 a 85 secondi dal termine. A 33 secondi dalla fine Tonut va in lunetta e fa 1/2. Dall’altra parte Visconti è preciso, sempre ai liberi.

L’EA7 Emporio Armani tenta la tripla con Mirotic, ma non la trova. Poythress appoggia per l’82-87 ma ormai il successo prende la direzione di Pesaro: il match si chiude con i due punti di McCallum per l’82-90 finale.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 82-90 (17-27; 45-42; 64-65)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 14, Poythress 8, Bortolani 3, Pangos, Garavaglia ne, Tonut 9, Kamagate 15, Ricci 2, Flaccadori 8, Hall 2, Caruso 3, Mirotic 18 Coach: Messina

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: McCallum 11, Bamforth 15, Bluiett 11, Visconti 4, Ford 13, Tambone 6, Stazzonelli, Mazzola 10, Fainke ne, Totè 20 Coach: Buscaglia

Arbitri: Mazzoni, Nicolini, Dori