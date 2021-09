Olimpia Milano, al via la vendita dei biglietti di Eurolega

Attraverso una nota ufficiale, l'Olimpia Milano ha reso note le modalità d'acquisto per i biglietti della gara contro il CSKA Mosca, prima gara stagionale di Eurolega.

Olimpia Milano-CSKA Mosca, come acquistare i biglietti

"La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge nella nota del club - comunica che sono adesso in vendita presso il sito olimpiamilano.vivaticket.it e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la partita A|X Armani Exchange Milano-CSKA Mosca valevole per il Round 1 della stagione regolare di EuroLeague, in programma giovedì 30 settembre al Mediolanum Forum (palla a due alle 20.30).Fino alle ore 14.00 di venerdì 24 settembre, la vendita sarà riservata solo ai possessori di “Exclusive Members” card e agli abbonati Olimpia nella stagione stagione 2019/20 (massimo quattro biglietti a partita per card o abbonamento). Successivamente, la vendita sarà libera. È consentito come forma di pagamento – solo per gli acquisti effettuati on-line – l’uso dei voucher emessi in seguito agli eventi annullati nella stagione 2019/20 e non ancora utilizzati. Si ricorda che la capienza del Mediolanum Forum per questa partita è limitata a 4.400 posti. Per accedere sarà necessario esibire il “Green Pass” che attesti la vaccinazione o l’avvenuta guarigione oppure il risultato negativo di un tampone (molecolare o rapido antigenico) effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Non è necessario il “Green Pass” - si conclude il comunicato - per i minori di anni 12 e i soggetti esenti con certificazione".

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito olimpiamilano.com.