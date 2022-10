Devon Hall regala i due punti a Milano

Una magia di Devon Hall sulla sirena, tripla da 10 metri, perfetta nella parabola, restituisce all’Olimpia Milano la vittoria 83-82 su Brindisi al termine di una gara rocambolesca in cui Milano ha comandato praticamente per 40 minuti ad eccezione di tre momenti nell’ultimo quarto che ha sempre cancellato, prima con un jumper di Voigtmann, poi con un floater di Pangos e infine con la supertripla di Hall. L’Olimpia non ha avuto continuità, ha costruito e lasciato spazio alla rimonta, ma ha sempre guidato. Qualche palla persa gratuita e le triple di Brindisi le hanno impedito di dare la spallata decisiva e alla fine ha rischiato di perdere. Fantastica l’esecuzione conclusiva di Hall.

IL PRIMO QUARTO – L’Olimpia gioca il miglior primo quarto offensivo di questa parte della stagione,. Nel duello delle ali che giocano in post basso contro Jason Burnell, Deshaun Thomas vibra il primo colpo segnando nove punti (3/4 dal campo) nel periodo. In mezzo c’è una fiammata di Brandon Davies e poi nel finale di quarto anche di Paul Biligha. I centri dell’Olimpia producono 11 punti in tre includendo Voigtmann. Il vantaggio schizza a 11 punti, prima che Brindisi finisca in modo energico, con un fade-away di Mascolo e poi una tripla di Etou che ricuce il divario a sei punti, 27-21.

IL SECONDO QUARTO – Brindisi mangia il vantaggio dell’Olimpia fino a riportarsi a meno tre subito prima che Devon Hall restituisca un po’ di inerzia alla squadra. Il secondo fallo di Davies modifica un po’ l’assetto della squadra. Il tiro da tre continua a latitare, dopo i due centri dei primi tre minuti, arrivano sei errori consecutivi anche su conclusioni comode. Però la difesa regge e Milano controlla i rimbalzi. Un gioco in post basso di Thomas scava ancora otto punti di differenza a metà del periodo. Brindisi gioca qualche buon minuto offensivo, con Reed e Perkins, un’altra tripla di Etou, ma non riesce ad avvicinarsi troppo perché negli ultimi possessi arrivano una tripla di Devon Hall e una palla rubata e convertita in un canestro facile di Stefano Tonut, che vale il più nove, 46-37.

IL TERZO QUARTO – Brindisi parte segnando in tutti i primi tre possessi rientrando a meno due con il pronto timeout di Coach Messina. Gradualmente però Milano risponde, usando tutta la sua potenza atletica a rimbalzo. Thomas segna due volte, un altro canestro lo converte Davies. Due potenziali giochi da tre punti non completati impediscono un allungo più deciso, ma dopo cinque minuti e mezzo l’Olimpia è a più 10, 60-50. Dal timeout di Coach Vitucci, Brindisi esce centrando tre triple praticamente consecutive, due di Bowman e una di Etou. Si riavvicina così a meno tre nel momento in cui Kevin Pangos si mette al lavoro. Dopo una tripla, ruba palla e centra due liberi ricostruendo otto punti di margine prima di tornare in panchina. Qui, Brindisi riparte con Burnell. Segna un canestro di rapina poi segna la quinta tripla di squadra del terzo quarto e ancora una volta ricuce a meno tre, 69-66.

IL QUARTO QUARTO – La gara si complica quando Burnell lancia un pallone per aria che diventa una tripla con l’ausilio del tabellone riducendo il deficit a due punti. Shields con una tripla fa respirare Milano, ma solo per un attimo. L’energia di Bayehe vicino a canestro mette in difficoltà l’Olimpia. Il margine si assottiglia a un punto e resta lì per un po’. Bowman a 3:45 firma il primo vantaggio di Brindisi. Milano risponde con un jumper dall’angolo di Voigtmann e un tap-in di Biligha. La tripla di Shields che varrebbe la fuga esce beffardamente. A 1:09 Bowman dalla lunetta impatta ancora. Reed a 34 secondi dalla fine con un jumper dalla media firma il nuovo vantaggio ospite. Pangos in entrata pareggia a 22 secondi. Dopo il timeout di Vitucci, è ancora Reed mangiando il cronometro fino a due secondi dalla fine. Tocca a Coach Messina usare il suo timeout per mettere nelle mani di Devon Hall da 10 metri la tripla che vale la vittoria 83-82 (olimpiamilano.com).