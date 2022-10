Olimpia sul velluto, battuta Verona

L’Olimpia Milano ricorre alla sua difesa per conquistare 78-54 la quarta vittoria di questa stagione regolare, la 25° consecutiva in casa nel campionato italiano. Non è stata brillante in attacco, al tiro, nella gestione della palla, ma ha potuto ruotare 12 uomini, dominare a rimbalzo e controllare la gara dopo un primo quarto da 23-6. Quando una coriacea Verona si è riavvicinata sono arrivati puntualmente i parziali che hanno riportato la gara sotto stretta osservazione.

IL PRIMO QUARTO – L’Olimpia usa il gioco interno di Deshaun Thomas (sei punti in sei minuti) e anche qualche conclusione in contropiede per costruire il primo vantaggio significativo sul 10-4 a dispetto di qualche errore al tiro e qualche palla persa di troppo. La difesa però tiene e a rimbalzo Milano usa la sua fisicità. Dopo il time-out di Coach Ramagli, l’Olimpia piazza un altro 5-0 con Thomas e un gioco da tre completato da Hall. La prima tripla la firma Gigi Datome e gli vale il punto numero 3.000 nel campionato italiano. La seconda, di Billy Baron, chiude il primo periodo sul 23-6.

IL SECONDO QUARTO – Verona sale di tono nel secondo periodo. In sei minuti, che comprendono una tripla dello specialista Imbrò e un’altra di Karvel Anderson, risale da meno 17 a meno 10 perché l’Olimpia si ferma in attacco. Nella seconda metà del quarto, dopo il time-out di Coach Messina, l’Olimpia torna a macinare gioco e contropiede, oltre a mantenere il controllo dei rimbalzi (23-15 a metà gara, 10 in attacco). Dopo una conclusione solitaria di Ricci il vantaggio tocca quota 18 punti. La Scaligera finisce meglio il quarto con Anderson che ricuce a meno 14, 41-27.

IL TERZO QUARTO – L’Olimpia costruisce subito un vantaggio di venti punti con due triple praticamente consecutive di Nicolò Melli. Il Capitano resta in campo con tre falli e poco dopo completa il gioco da tre punti che alimenta il suo momento di dominio sulla partita. Un canestro ravvicinato di Davies poi una tripla di Ricci scavano il massimo vantaggio di 25 punti dopo sei minuti di gioco. Quando la gara sembra finita e l’Olimpia svuota la panchina, Verona ha un sussulto e ritorna a meno 14, ricacciata indietro dalla seconda tripla di Ricci nel 60-43 del terzo periodo.

IL QUARTO QUARTO – La Scaligera ritorna a meno 13. Qui il canestro che allenta la pressione lo segna Davide Alviti da tre, seguita da quella di Pangos per il nuovo più 19. Il parziale in realtà prosegue, diventa di 14-0 con Davies, Thomas e la terza tripla di Pippo Ricci. Qui la partita diventa accademica. Finisce 78-54 (olimpiamilano.com).