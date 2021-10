Pavia-Legnano, gli Knights organizzano un pullman per i tifosi: ecco come aderire

In occasione del derby lombardo tra le squadre capolista della Serie B di Basket maschile il Legnano organizza un pullman per consentire ai propri tifosi di essere in forza al PalaRavizza

In occasione della gara di Serie B maschile di sabato 16 ottobre del PalaRavizza tra la Riso Scotti Pavia e la 3G Electronics Knights Legnano, il club biancorosso comunica l'organizzazzione di un pullman per i propri tifosi che vorranno seguire la squadra in trasferte.

Il prezzo previsto per la partecipazione sarà di 12 Euro e comprende il solo costo del prezzo del biglietto di ingresso al palazzetto. Il trasporto sul pullman sarà interamente a carico della società. Il prezzo del biglietto per gli over 65 anni sarà di 5 Euro, mentre per gli Under14 l'ingresso è completamente gratuito.

Legnano, in una nota di stampa, informa che è possibile anche prenotare solo il biglietto per coloro che vogliano muoversi alla volta di Pavia in maniera autonoma. I costi sono sempre quelli esposti.

La partenza del pullman da Legnano a Pavia è fissata per le ore 19.00 di sabato 16 ottobre, il match è in programma alle 21:00, dal parcheggio dell'Una Hotel all'uscita dell'autostrada. Il pullman sarà confermato solo al raggiungimento delle 40 adesioni. Il termine ultimo per aderire è quello delle ore 14:00 di venerdì 15 ottobre. Per le prenotazioni, conclude la nota del Legnano Basket, si potrà passare nella sede di via Parma dalle 17.00 alle 19.30, oppure fare riferimento alla mail: segreteria@legnanobasket.it

Da segnalare, infine, che la prevendita dei biglietti per Riso Scotti Pavia-3G Electronics Knights Legnano sarà aperta da mercoledì 13 ottobre sempre negli orari d'ufficio presso la sede di Via Parma.