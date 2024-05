Playoff LBA, l'Olimpia batte la Germani Brescia anche in Gara 2 della semifinale

Partita fisica, partita da playoff, che l’Olimpia comanda 40 minuti su 40, vincendola 77-66. Brescia pareggia a inizio ripresa sull’onda lunga di un secondo periodo complicato, ma lì la replica è stata un parziale di 8-0. Da quel momento, la gara ha avuto un solo padrone.

L’Olimpia non è riuscita a finirla in modo definitivo, ma non ha neppure permesso all’avversaria di diventare minacciosa. La difesa questa volta è salita di tono: nel primo quarto ha concesso appena due canestri dal campo, soffrendo solo a tenere Brescia lontana dalla linea di tiro libero. Dopo la straordinaria performance di Gara 1, Della Valle è stato tenuto sotto la doppia cifra ma soprattutto non ha avuto tante chance di accendersi.

Ancora una volta, invece, è stato fondamentale il lavoro di Nik Melli su Miro Bilan, che ha racimolato punti soprattutto dalla lunetta. In attacco, l’Olimpia è partita correndo tanto in contropiede e abbinando il gioco dentro a quello perimetrale che alla fine è stato risolutivo come dicono le 14 triple. Ci sono state due grandi fiammate di Devon Hall, una per tempo, un grande lavoro ai fianchi di Shavon Shields e i 16 punti di Nikola Mirotic nel secondo tempo.

E nel momento del bisogno, Melli ha messo la tripla che ha davvero tagliato le gambe a Brescia. Adesso l’Olimpia è 2-0, ma la serie si trasferisce a Brescia per Gara 3, giovedì prossimo.

LA PARTITA

Pronti via e sia uno scatenato Shields (16 punti, 6/9 dal campo, 4 rimbalzi, 22 di valutazione) in 1vs1 (autore immediatamente di sette punti) che Mirotic (21 punti e 7 rimbalzi) dall’arco lanciano subito l’Olimpia sul 10-0, lasciando poi a Bilan (8 punti) e Gabriel realizzare dalla lunetta i punti che sbloccano la Germani (13-4). Un paio di bombe ben costruite da Hall (11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) spingono poi i padroni di casa anche sul +15, prima che Christon (7 punti) sblocchi Brescia dal campo e che Burnell (9 punti e 5 rimbalzi) a cronometro fermo si iscriva al match per il 22-10.

Al termine del quarto, Massinburg (12 punti) manda a bersaglio una coppia di liberi, Cobbins si sblocca con un tap-in vincente e gli ospiti rosicchiano a poco a poco lo svantaggio (22-14 dopo 10’). Dopo un tap-in firmato da Voigtmann (10 punti e 4 rimbalzi), Massinburg continua a caricarsi l’attacco biancoblu sulle spalle e, assieme al fisico Burnell, porta la propria squadra a due possessi di distanza (26-20). Una fondamentale tripla di Napier (6 punti, 4 recuperi, 4 assist) dà la scossa all’EA7 Emporio Armani, Melli (6 punti e 7 rimbalzi) agevolmente schiaccia il nuovo +10 locale ma i liberi segnati da Burnell e soprattutto sei punti consecutivi segnati da Della Valle (9 punti) accorciano anche fino al -2, prima che Shields batta la sirena del tempo con l’appoggio del 33-29.

La rimonta della Germani si completa ad avvio ripresa con una tripla di Gabriel e il gioco da tre punti del riaggancio a quota 35 di Bilan, sebbene poi Mirotic dall’arco in un paio di occasioni e un gioco a due con Napier rilanci via i padroni di casa (44-35). Una bomba di Della Valle interrompe l’emorragia bresciana, Christon sigla anche il -4 ma i guizzi di Shields e Mirotic fanno ancora esultare l’Unipol Forum (48-40).

Dopo un appoggio di Christon in contropiede, Hall sale in cattedra con penetrazione e tripla dall’angolo ma nel pitturato Burnell e Cobbins i muscoli e mantengono l’equilibrio (53-47). Al termine del quarto, Voigtmann dall’angolo e in contropiede ridà il vantaggio in doppia cifra ai biancorossi, prima che Petrucelli (10 punti) sigilli il terzo periodo con il jumper del 58-49. Nonostante poi proprio l’italo-americano cerchi di tenere in scia la sua squadra, Voigtmann continua nel suo show dalla distanza, Shields lo eguaglia firmando una bomba e poi il danese approfitta delle palle perse per firmare il canestro con fallo subito del 66-56 a 6’ dalla fine.

Dopo un botta e risposta dall’arco tra Petrucelli e Mirotic, Melli insacca una fondamentale tripla per replicare all’ennesimo guizzo atletico di Massinburg e regala poi a Mirotic il comodo appoggio del +13 entrando negli ultimi 180” del match. Petrucelli è l’ultimo a mollare, manda a bersaglio un’altra bomba ma un errore di Della Valle e un libero segnato da Melli chiude la contesa. Finisce 77-66.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GERMANI BRESCIA 77-66 (22-14, 11-15, 25-20, 19-17).

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 5, Melli 6 (7 reb), Napier 6 (4 STL), Ricci, Flaccadori 2, Hall 11 (6 reb, 4 ast), Caruso, Shields 16, Mirotic 21 (7 reb), Hines, Voigtmann 10. Coach Messina.

Germani Brescia: Christon 7, Gabriel 5, Bilan 8, Burnell 9 (5 reb), Massinburg 12, Tanfoglio n.e, Della Valle 9, Petrucelli 10, Cobbins 6, Cournooh, Pollini n.e, Akele. Coach Magro.

