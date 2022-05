Playoff Serie A2 femminile, il Sanga Milano parte fortissimo

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano parte con il piede giusto in questi playoff del campionato di Serie A2 di basket femminile vincendo con merito Gara 1 contro la Mep Pellegrini Alpobasket. Difesa e gioco di squadra valgono il vantaggio nella serie per le Orange che mercoledì avranno a disposizione il match point per volare in semifinale.

Franz Pinotti a fine partita dichiara. “Loro sano un’ottima squadra che nelle ultime giornate ha perso solo con Udine e Crema a cui ha dato del filo da torcere, un po’ come noi. Abbiamo tenuto alta l’intensità per 40 minuti e per questo sono molto soddisfatto, ci sono cose su cui possiamo lavorare e lo faremo nei due giorni a disposizione prima di gara 2. Il gruppo ha portato ha casa la partita, abbiamo costruito il nostro vantaggio pochi punti alla volta che poi sono valsi il +11 finale. Non abbiamo fatto ancora niente e adesso il nostro obiettivo è andare a Villafranca a finire il lavoro.”

La partita - Ottima la partenza de Il Ponte Casa D’Aste che piazza subito un parziale di 7-3 ispirato da un’ottima Zelnyte, per le veronesi risponde Mancinelli che segna 5 punti consecutivi che danno il vantaggio alle Ospiti. Il Sanga attacca meglio e dalla lunetta si riporta sul +3. Gli ultimi minuti del quarto vedono le milanesi sbagliare molti buoni tiri senza però pagare dazio grazie all’ottima difesa, si va così al primo riposo sul 12-11.

Il secondo quarto si apre all’insegna della fisicità con il Sanga che però sembra averne di più, e lo dimostra la migliore esecuzione in attacco che favorisce le due triple di Beretta che valgono il +7 poi diventato +9 grazie ad un scorribanda di Viviani che serve un bell’ assist per Guarneri. Vitari segna 4 punti consecutivi costringendo coach Pinotti al time-out. Al rientro in campo è Zelnyte a guidare l’attacco Orange mentre è Mancinelli a prendersi le responsabilità in casa Alpo, si va così alla pausa sul 32-26



Penz dà il via alla seconda parte di gara con 5 punti che portano subito il Sanga sul +9. Milanesi che non tolgono il piede dall’acceleratore arrivando sul +14 grazie alle triple di Penz e Zelnyte. Alpo prova la zona e riesce a trovare il 7-0 di parziale che vale il 46-39 costringendo coach Pinotti al time-out. Gli attacchi rallentano e si arriva così all’ultima pausa sul 48-41. Madonna e Rosignoli trasformano la prima parte del quarto periodo in una gara di tiro, ad avvantaggiarsene sono le milanesi che tornano sul +11 quando mancano 4 minuti alla fine. Nella seconda parte del quarto il Sanga deve solo gestire e arriva così la vittoria per 63-52.

Il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - MEP Pellegrini Alpo 63 - 52 (12-11, 32-26, 48-41, 63-52)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO : Toffali* 5 (1/5, 0/1), Novati 2 (1/2, 0/3), Guarneri* 9 (3/6 da 2), Beretta* 8 (1/4, 2/6), Viviani, Laube NE, Penz 12 (3/9, 2/2), Zelnyte* 15 (4/12, 2/5), Angelini NE, Madonna* 12 (0/1, 3/9) Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/39 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 41 13+28 (Zelnyte 10) - Assist: 16 (Novati 4) - Palle Recuperate: 8 (Madonna 2) - Palle Perse: 10 (Novati 2)



MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 11 (2/5, 1/6), Packovski* 3 (1/5, 0/5), Rosignoli 8 (1/1, 2/4), Pachera NE, Diene 9 (3/5 da 2), Soglia 4 (2/4 da 2), Furlani NE, Vitari* 6 (3/7, 0/1), Mancinelli* 11 (1/5, 2/3), Franco*, Franchini NE Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 13/32 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 35 4+31 (Mancinelli 11) - Assist: 9 (Packovski 4) - Palle Recuperate: 6 (Mancinelli 2) - Palle Perse: 13 (Packovski 4)

Arbitri: Migliaccio M., Marenna A.