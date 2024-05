Playoff Serie A2: Verona vince la battaglia di gara 4, Urania cede dopo un overtime

Non bastano ancora una volta orgoglio ed un gran secondo tempo ad Urania, la Tezenis passa ancora all’Allianz e va in semifinale. Dopo l’ennesima rimonta nella serie la Wegreenit, firmata dalla fiammate di Montano e Landi, i Wildcats sprecano con Potts i liberi per chiudere il match. Nel supplementare è Devoe a decidere il match per Verona.

LA GARA

Verona inizia con il rientrante Devoe nello starting five, tanto gioco interno per i gialloblu, Milano risponde con Severini che sigilla il sorpasso, 5-4. Buva torna a far male in area colorata dopo una gara tre ondivaga, Esposito per il primo mini break del match, 5-9. Si batte la Wegreenit ma Buva colpisce anche dall’arco, centro già in doppia cifra dopo 5 minuti e più 6 Tezenis, 8-14. E’ Lupusor il go to guy dei Wildcats nel primo quarto di gioco, lotta come un leone capitan Piunti, 12-16 il parziale al 10’. Scalda la mano Landi che accende l’Allianz Cloud con una tripla, Bartoli ed Esposito replicano portando ad 8 il margine degli ospiti, 15-23. Sale sino alla doppia cifra l’allungo scaligero, a referto Stefanelli ed Udom, avverte il colpo Milano che affonda sino al meno 13, ancora Piunti ed il primo canestro di Montano cercano di ricucire lo strappo, 19-28. E’ l’anima blue collar dei Wildcats a guidare il recupero, preziosi 4 punti filati di Bonacini e la difesa di Severini, 23-29. Si spegne la fiammata milanese, senza strafare Verona riprende le redini della partita, Udom ed Esposito in transizione per il più 12 degli uomini di coach Ramagli alla pausa lunga, 30-42. Dopo l’intervallo Urania d’assalto con Severini ed Amato a suonare la carica, Potts mette la tripla del meno 6, 37-43. Si ripete la Roccia rossoblu che riporta ad un solo possesso la Wegreenit, le bombe di Gazzotti e Devoe respingono il primo recupero milanese, 45-53. Sale la tensione con un tecnico a coach Villa, Milano non molla mai, due affreschi dall’angolo di Montano e meno 2 alla penultima sirena, 56-58. C’è l’aggancio a quota 58, altro ricamo del Principe per il capitano, Landi mette la freccia con una tripla in transizione, 64-61. Salgono i decibel all’Allianz Cloud dopo il 3+1 di Severini, 68-63.

Esce Landi per falli nella tonnara sotto canestro, Verona trae linfa dai falli prematuri dei padroni di casa, parità a quota 68 dopo i liberi di Penna. Devoe mette la tripla del sorpasso con Verona che sembra avere più carburante, Potts spreca 4 liberi fondamentali, 72-73. Milano all’arma bianca, Amato prima sbaglia da tre poi impatta in penetrazione, 74-74. C’è tempo per l’ultimo assalto, Devoe mette sul ferro il canestro della vittoria ed è overtime. Con Landi e Montano fuori per falli Urania Milano si aggrappa all’orgoglio, troppi però gli errori ai liberi. Immediata la punizione degli scaligeri a referto con Buva e Devoe, 75-82. E’ la spallata decisiva, Urania cede colpita ancora dall’esterno gialloblu, di Stefanelli i liberi della staffa, 77-86.

Wegreenit Urania Milano - Tezenis Verona 80-89 (12-16, 18-26, 26-16, 18-16, 6-15)

Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 13 (2/5, 3/5), Matteo Montano 13 (1/1, 2/7), Andrea Amato 12 (3/11, 2/14), Ion Lupusor 10 (1/1, 1/4), Aristide Landi 9 (1/4, 2/5), Giovanni Severini 8 (2/3, 1/5), Giorgio Piunti 7 (3/5, 0/0), Gerald Beverly 4 (2/3, 0/1), Davide Bonacini 4 (2/3, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 - Rimbalzi: 26 8 + 18 (Giovanni Severini , Giorgio Piunti 5) - Assist: 19 (Andrea Amato 9)

Tezenis Verona: Ivan Buva 23 (9/15, 1/2), Gabe Devoe 20 (5/6, 2/5), Francesco Stefanelli 13 (0/2, 2/4), Liam Udom 10 (3/5, 1/3), Ethan Esposito 9 (3/6, 0/5), Giulio Gazzotti 5 (1/2, 1/1), Saverio Bartoli 5 (1/2, 1/2), Lorenzo Penna 4 (0/0, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/1), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 47 8 + 39 (Ivan Buva, Gabe Devoe, Liam Udom 10) - Assist: 21 (Lorenzo Penna 7)