Playout Serie B, la Sangiorgese batte Oleggio e si porta 2-1 nella serie

Grande prova della Sangiorgese che in un Pala Bertelli incandescente fa sua gara tre del playout del Girone A della Serie B di basket maschile. Partita caratterizzata da break e contro break che, dopo aver visto i Draghi anche sotto di 12 punti, premia la tenace performances difensiva dei blu arancio, in grado di arginare la Mamy Oleggio, unita ad una lucida prestazione in attacco decisiva per ribaltare l'incontro ed aggiudicarselo con merito.

Adesso nella serie la Sangiorgese è avanti per 2-1, domenica 22, sempre al PalaBertelli, palla a due alle ore 18, la possibilità di chiudere la serie e salvare la categoria.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Mamy.eu Oleggio 80-73 (15-16, 18-20, 27-21, 20-16)



LTC Group Sangiorgese Basket: Andrea Bargnesi 19 (3/7, 3/5), Nicolas Alessandrini 13 (0/3, 3/7), Daniele Grilli 13 (2/4, 2/5), Francesco Toso 12 (4/4, 0/0), Simone Angelucci 10 (2/3, 1/2), Alessandro Voltolini 8 (1/6, 1/3), Alberto Fragonara 3 (0/1, 1/1), Mattia Melchiorri 2 (1/1, 0/1), Giulio Dushi 0 (0/0, 0/1), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Bianchi 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Alessandro Voltolini 8) - Assist: 15 (Andrea Bargnesi 7)



Mamy.eu Oleggio: Guglielmo De ros 17 (3/7, 2/4), Alessandro Riva 16 (2/6, 2/3), Fabio Giampieri 11 (0/4, 2/6), Claudio Negri 10 (2/2, 1/3), Andrea Del debbio 9 (2/2, 1/6), Mohamed Toure 5 (1/4, 1/3), Andrea Colussa 5 (1/1, 1/1), Olivier Giacomelli 0 (0/1, 0/2), Omar Seck 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ponti 0 (0/0, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Gabriele Ballarin 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 21 / 24 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Andrea Del debbio 8) - Assist: 10 (Fabio Giampieri 5)i