Serie A2: l'Urania Milano ospita Rimini nell'ultima giornata della fase a orologio

Si chiude con una partita casalinga la fase ad orologio della Wegreenit Urania Milano, all’Allianz Cloud arriva Rimini, palla a due domenica alle ore 18. Per i Wildcats caccia al quinto posto possibile nel tabellone playoff, vittoria (e contestuale sconfitta di Cremona) che i rossoblu dovranno però conquistarsi contro una delle due squadre più in forma del torneo. La truppa di coach Dell’Agnello arriva sull’onda dell’entusiasmo di 7 vittorie filate (9/10 nella fase ad orologio).

Coach Davide Villa spiega tutte le difficoltà dell’impegno di domenica:

"Rimini è in uno stato di forma straordinario, tante vittorie nella fase ad orologio che spiegano qualità, talento ed esperienza dei romagnoli. Coach Dell’Agnello ha saputo sfruttare la forza del gruppo italiano, trascinato da giocatori solidi ed in crescita, come Grande, Tassinari e Tomassini, oltre ad una coppia di stranieri di rara affidabilità come quella costituita da Johnson e Marks. Noi arriviamo da una vittoria bella ed importante a Trieste, frutto anche di un ottimo lavoro in palestra che ci sta aiutando a superare i tanti nostri acciacchi delle ultime settimane. Obbiettivo è quello di provare a crescere, sperando di chiudere la seconda fase con una bella vittoria davanti al nostro pubblico”