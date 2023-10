Repower Sanga, le Orange scaldano i motori per la seconda in casa

Dopo la festa per la prima storica vittoria in massima serie è subito tempo di rientrare nell’ordinario per il Repower Sanga che torna a calcare il parquet del Bocconi Sport Center dove incontra l’E-Work Faenza. Partita importante per morale e classifica delle due squadre: le Orange vogliono centrare la seconda vittoria, mentre le Faentine sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo le sconfitte subite contro Brixia e l’Alama San Martino di Lupari.

Faenza può contare su atlete di talento: tra tutte spicca Marzia Tagliamento giocatrice che l’anno scorso con la maglia di Moncalieri ha sfiorato i 15 punti di media e che in queste prime due uscite stagionali si è mantenuta sugli stessi livelli così come molto pericolosa sa essere la playmaker Antonia Peresson che i tifosi Orange ricorderanno per la sua esperienza con Udine. Interessante anche il pacchetto di straniere che può contare su una vecchia conoscenza per il Repower Sanga, ovvero Patricia Brossman, già agli ordini di coach Seletti in quella Costa Masnaga rivale delle Orange nella finale promozione di pochi mesi fa. Dagli USA arrivano la lunga Liz Dixon - che in questo inizio di avventura italiana sta tenendo una media di 8 punti e 7,5 rimbalzi – e la 24enne Essence Brooks play cresciuta in un altro ateneo di tradizione come UNLV.

Il Repower Sanga, dopo aver meritatamente centrato la prima vittoria stagionale, può fare affidamento sull’ottimo avvio di Tulonen, miglior realizzatrice della squadra e protagonista con Pellington della vittoria contro l’O.ME.P.S Battipaglia. Nel reparto piccole spiccano i 9 assist di media garantiti dal duo Toffali-Madonna, mentre ha esordito, dopo la panchina durante l’opening day dovuta ad un infortunio, capitan Guarneri. Elementi per una partita che potrà appassionare gli spettatori del Bocconi Sport Center che già all’esordio hanno fatto sentire il loro calore e l’importanza della loro spinta.

Elisabetta Penz in sede di presentazione del match dichiara: "la prima vittoria ci ha dato una carica positiva per affrontare la settimana. Avevamo bisogno di questa vittoria per consolidare il nostro gioco e il nostro gruppo squadra. La partita di domenica non sarà facile. Faenza cerca la prima vittoria per cui sarà agguerrita più che mai. Non ci faremo trovare impreparate. E' una squadra con centimetri e tanti punti nelle mani grazie alla presenza di grandi tiratrici. Noi lo sappiamo, ci abbiamo lavorato in settimana con costanza, cercando di imparare al meglio le caratteristiche di ognuna per contrastare le loro abilità individuali e il loro gioco di squadra. Abbiamo sicuramente "rotto il ghiaccio" contro San Martino di Lupari, infatti devo dire che le nostre facce sono cambiate dopo quei famosi primi 5 minuti della prima partita a Schio e sono rimaste le stesse contro Battipaglia. Certo abituarsi ai ritmi di squadre che militano in A1 da anni non è cosa semplice, ma battendo l'altra neopromossa abbiamo fatto sentire che ci siamo. Piano piano ci adatteremo anche a ritmi più alti o forse saremo proprio noi a dettare il nostro di ritmo. Già quella di domenica sarà una bella prova e un modo per vedere in che direzione ci stiamo evolvendo, sono molto fiduciosa".