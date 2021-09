Il Ponte Sanga Milano, quattro impegni di alto livello per completare la preseason

Si chiude la terza settimana di ritiro preseason per le ragazze del roster della Il Ponte Casa D’Aste GBC Sanga Milano guidate da coach Franz Pinotti. Dopo il lavoro svolto a Chiavenna in Provincia di Sondrio, le milanesi metteranno ora in fila una serie di amichevoli che le condurranno al primo impegno ufficiale in campionato previsto per il 9 ottobre contro la Torino Teen Basket. Quattro gli impegni comunicati ufficialmente dell'Ufficio Stampa del Club. Vediamoli nel dettaglio.

Il primo è in programma in questo fine settimana e precisamente sabato 11 settembre quando le nero arancioni faranno visita alla PMS Moncalieri, rivale del Sanga nelle ultime finali playoff ed ora approdata nella massima serie femminile. Palla a due alle ore 18 presso l’impianto sportivo Luigi Einaudi.

"La partita - si legge in una nota di stampa - rientra nel programma del “Memorial Bruno Gontero”, sarà aperta agli spettatori. Per acquistare il biglietto (dal costo di 7 euro) è necessario inviare un’email all’indirizzo ticketing@pmsbasketball.com indicando nome, cognome, recapito telefonico e e-mail. Il ricavato verrà devoluto al progetto educativo “Treino de Basquete 2020”. SponsorBCC".

Le Orange il sabato successivo, il 18 settembre, saranno impegnate nel “Trofeo Lombardia” in programma al PalAgnelli di Bergamo. La Sanga Milano aprirà il torneo contro la Basket Crema (palla a due alle ore 17.30). La vincitrice affronterà domenica 19 settembre alle ore 20 la vincente tra la Geas di Sesto San Giovanni e la RM Brixia Basket di Brescia. La finale per il terzo posto è prevista, sempre domenica 19, alle ore 17.30.

Sabato 25 settembre primo scrimmage casalingo che vedrà Guarneri e compagne in campo in al PalaGiordani, nel “Memorial Stefano Moretti”, competizione alla quale parteciperanno il Basket La Spezia, la Blackiron-Rentpoint.it Carugate e la AS Vicenza.

La preseson della Sanga Milano prima dell'inizio della Serie A2 2021-2022 si chiuderà venerdì 1 ottobre a Voghera nel match contro la Castelnuovo Scrivia.