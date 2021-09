Buona la prima per l'Allianz Geas, a San Martino di Lupari finisce 65 a 68: il commento di coach Zanotti

Prima uscita stagionale per la Allianz Geas Sesto San Giovanni di coach Cinzia Zanotti. Al PalaLupe di San Martino di Lupari le ragazze rossonere affrontano una della squadre più coriacee della Serie A1 2021-2022. Ed è subito partita vera. Le due squadre, pur essendo ancora a corto di preparazione, il campionato inizia il 1 ottobre ed i raduni sono tutti di fine agosto, mostrano una pallacanestro veloce ed organizzata.

Il match scorre così piacevole ed armonico davanti al pubblico che torna dopo 20 mesi ad occupare gli spalti della struttura padovana. La gara, giocata con il meccanismo dell'azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto, si conclude 68 a 65 per la padrone di casa. Ma i parziali sono in perfetto equilibrio. 15-12 e 15-13 per la Geas il primo ed il terzo 26-19 e 17-16 per le Lupe il secondo ed il quarto.

Per la Geas da segnalare l'ottima prova di Graves e Raca autrici rispettivamente di 16 e 15 punti. Nelle Lupe prova sontuosa della Kelly che mette a referto 20 punti.

Al termine dello scrimmage la coach di Sesto San Giovanni ha sul sito ufficiale del club lo svolgimento della gara. “È stata una buona amichevole - ha sottolineato la Zadotti - giocata in maniera molto fisica". E ancora: "Ho colto tanti spunti su cui lavorare prossimamente". La coach della Geas ha sottolineato il fatto di aver potuto contare solo su otto elementi, Merisio, Ercoli, Gwathmey e Valli per vari motivi non erano disponibili. "Continueremo ad allenarci - ha concluso la Zadotti - con intensità per perseguire i nostri obbiettivi”.

Il tabellino di Fila San Martino – Allianz Geas Sesto San Giovanni 68-65 (parziali 12-15, 26-19, 13-15, 17-16)

Fila Basket San Martino di Lupari: Milazzo 4, Mitchell 14, Kelley 20, Filippi 3, Peserico 2, Guarise 5, Antonello 0, Ianezic 10, Mini 2, Pastrello 4, Russo 2, Diakhoumpa, Varaldi ne, Arado 2. Allenatore: Serventi.

Allianz Geas Basket Sesto San Giovanni: Dotto 11, Raca 15, Ramon, Arturi 7, Crudo 7, Graves 16, Panzera 4, Trucco 5. Allenatore: Zanotti.

Gli Highlights del match