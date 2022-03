Nulla da fare per l'Urania, vince l'Apu

Parte forte la Old Wild West che sfrutta la creatività di Cappelletti, suo lo scarico per la comoda schiacciata di Walters, 7-2. Il centro dei padroni di casa continua il controllo dell’area colorata, arriva già il margine in doppia cifra dopo il siluro di Italiano, 16-6. Scivola a meno 13 Urania prima della fiammata di Montano e Portannese, il terzo fallo del nazionale elvetico è un problema per lo scacchiere di coach Villa, 28-24 timbrato da Bossi. Riprendono a correre i bianconeri agevolati dalle stoccate di Mussini e di capitan Antonutti, è meno 10 all’intervallo, 46-36.

Dopo la pausa lunga ancora in controllo Udine, parziale di 7-0 firmato da un Cappelletti ispirato, 53-36 dopo il furto e fuga solitaria del play dei padroni di casa. Quattro minuti di siccità per i Wildcats che si sbloccano grazie al botto di un indomito Cipolla, manca però l’acuto per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, Mussini mette la tripla del nuovo più 15, 56-41. Ci prova con coraggio Paci che si fa largo in area colorata, arriva il quinto fallo di Portannese, fattore che non aiuta il tentativo di rimonta milanese. Nervosismo in casa rossoblu acuito da qualche chiamata poco amica, Antonutti lascia a più 14 i friulani alla penultima sirena, 64-50. Ha un paio di occasioni ancora Urania per cercare il già complesso recupero, Giuri e Walters ringraziano e firmano il nuovo allungo, 73-54. E’ la resa dei Wildcats che non hanno più le energie per provare a restare in corsa, Udine chiude con tranquillità, 82-65 (Urania Milano).

OLD WILD WEST UDINE: Walters 16, Antonutti 15, Mussini 11

URANIA MILANO: Piunti 14, Montano 13, Cipolla 10