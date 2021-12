Urania rimonta incompleta, il derby lo vince Cantù

Urania Milano recupera, lotta ma non riesce a passare in casa della corazzata Cantù, 77-67. Dopo una pessima partenza i Wildcats si producono in una bella rimonta con Cipolla e Paci in evidenza. Nella ripresa Milano arriva vicina al recupero definitivo grazie alle giocate di Montano, i padroni di casa resistono e chiudono sull’asse Allen-Bayehe.

Cantù-Urania, la gara

Inizio freddo per i Wildcats che subiscono l’energia di Bayehe, un contropiede di Sergio sigilla il 6-0 dei padroni di casa. Bossi sblocca in penetrazione Milano che però continua a sprecare troppo in attacco, immediata la punizione di Sergio dall’arco, 11-2. Urania si batte a rimbalzo d’attacco ma restano basse le percentuali degli ospiti, 16-5 dopo il primo acuto di Mitja Nikolic. Affonda sino a meno 17 la truppa di coach Davide Villa, il coach ospite prova a strigliare il gruppo, buona la risposta di un combattivo Paci, 22-8 alla prima sirena. Canovaccio sostanzialmente immutato anche nel secondo periodo, continuano i problemi offensivi dei Wildcats, i brianzoli realizzano un nuovo strappo, 30-8 timbrato da Jackson. Cipolla cerca di dare la scossa con il primo botto dal perimetro, Cantù dilata il margine con la risposta di Allen, 35-13. Una fiammata del duo Thomas-Nikolic risveglia i Wildcats, è la grinta di un grande Cipolla il vero fattore che riporta sotto Milano alla pausa lunga, 35-28. Ritmo alto dopo l’intervallo con Cantù che cerca di sfruttare la velocità dei suoi esterni, tripla di Allen dall’angolo per il nuovo vantaggio in doppia cifra dei brianzoli, 42-30. Non mollano i Wildcats che provano a restare in corsa con le scorribande di Thomas, capitan Piunti mostra tutta la sua arte gladiatoria, 42-35. Un indomito Cipolla ingaggia battaglia con Allen e Johnson, S.Bernardo-Cinelandia alza le percentuali dal perimetro, 52-40. Stefan Nikolic e Stefanelli alimentano il break brianzolo, i Wildcats hanno ancora energia, Montano si prende il proscenio nel finale di terzo quarto e ricuce a meno 11, 63-52. Ancora nel segno di Milano l’apertura di quarto periodo, aggressività e pressione difensiva dei Wildcats che producono ottime transizioni, Paci griffa il meno 6, 63-57. Cuore ed orgoglio non mancano agli ospiti, gli uomini di coach Sodini respirano grazie a due zampate d’esperienza di Cusin, 69-60. Lo stesso ex centro azzurro esce di scena dopo un antisportivo in un clima ora da vero derby, doppio tecnico ed espulsione anche per Piunti, 71-63. Tiene il fortino brianzolo in un clima sempre più infuocato, la schiacciata di Bayehe chiude i giochi, 75-65 (Urania Milano).

S.BERNARDO-CINELANDIA PARK CANTU’: Allen e Bayehe 15, Stefanelli 11

URANIA MILANO: Paci 15, Thomas 13, Montano 10

Foto Urania Milano