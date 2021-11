Beffa per l'Urania: sconfitta in overtime contro Pistoia

Urania accarezza il colpo in casa della Giorgio Tesi ma deve cedere dopo un supplementare. Tanto rammarico tra i Wildcats che non chiudono la sfida nei regolamentari dopo una bella rimonta , complici un paio di banali palle perse. Thomas il top scorer (24 punti) tra gli uomini di coach Davide Villa, sono un’incontenibile Johnson (33 punti) e la forza del trio Wheatle-Utomi-Magro in area colorata gli ingredienti decisivi per il successo dei toscani.

Pistoia-Urania Milano, la gara

Mani fredde in apertura per Milano che si sblocca dopo la tripla in transizione di Bossi, 4-3. Pistoia cerca con insistenza Magro in vernice, i Wildcats attaccano con pazienza e sfruttano le prime due zampate di Thomas, 9-11. Reazione della Giorgio Tesi che trova rimbalzi e sostanza da Utomi e Wheatle, Bossi impatta a quota 16 con un altro botto. E’ Johnson il terminale offensivo dei padroni di casa, le sue incursioni ed un siluro di Utomi regalano il primo strappo ai toscani, 28-20 al 10’. Arriva anche il margine in doppia cifra per gli uomini di coach Brienza, ancora Johnson in evidenza, 35-21 dopo il morbido canestro di Del Chiaro. Reazione rossoblu affidata al duo Montano-Thomas, di Nikolic la bomba che dimezza lo svantaggio di Urania, 39-32. Importante il contributo dello sloveno e del solito indemoniato Thomas nel tenere a contatto i milanesi alla pausa lunga, 52-46. Copione immutato dopo l’intervallo con Thomas, nonostante qualche insolito errore dalla lunetta, e Montano a tenere in costante apprensione la difesa biancorossa, tripla del Principe e sorpasso Urania, 55-56. Momento frenetico e poco spettacolare del match, Milano spreca un paio di chance per allungare, Giorgio Tesi di nuovo avanti con Utomi, 59-56. I Wildcats non mollano la presa sfruttando l’ottima transizione offensiva, Montano assiste e si mette anche in proprio, 59-61. Cambia di nuovo l’inerzia della sfida, una fiammata di Johnson riporta Pistoia avanti alla penultima sirena, 68-66. Tentativo di spallata dei toscani in avvio di quarta frazione, Milano spreca dalla linea della carità, 73-68 di Wheatle. Gara che diventa nervosa e con tanti errori al tiro, si batte con orgoglio Cipolla, colpo di Nikolic e nuovo vantaggio Wildcats, 73-74. Si arrampica sino al più 5 Milano prima della rimonta pistoiese, Wheatle guida il recupero dei padroni di casa, un tecnico a Nikolic regala il pareggio a quota 78. Regali vicendevoli sugli ultimi possessi, Urania getta il pallone della vittoria, Saccaggi non scarta il cadeaux sprecando i liberi decisivi ed è overtime. Nel prolungamento sale di colpi la difesa dei toscani, Magro spadroneggia sotto canestro, Johnson per il più 5, 83-78. E’ la fuga decisiva, i Wildcats finiscono il carburante, chiudono senza patemi i toscani, 90-81.

GIORGIO TESI PISTOIA: Johnson 33, Utomi 17, Magro 13

URANIA MILANO: Thomas 24, Nikolic 14, Montano 13