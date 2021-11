Urania combatte ma non passa a Trapani

Lotta con orgoglio Urania Milano ma deve cedere in casa di Trapani, 90-81. Costretti a rincorrere per larghi tratti del match i Wildcats accarezzano il sorpasso nel quarto periodo, trascinati da Thomas, Nikolic e capitan Piunti. Nel finale più lucidi i siciliani che chiudono grazie a Childs, decisivo l’impatto di Taflaj e Massone per i padroni di casa.

Trapani-Urania Milano, la gara

Buon avvio di Urania con capitan Piunti subito in evidenza, reazione immediata dei padroni di casa a referto con Romeo, della coppia Wiggs-Childs il sorpasso, 7-6. Alza l’intensità difensiva Trapani che continua a lavorare bene nella transizione, Romeo a segno per il più 5, 11-6. Milano non molla, si mette al lavoro il dinamico duo Thomas-Montano, Piunti è un fattore in area colorata, 16-14. La 2B trova energia da Biordi, è sempre il contropiede degli uomini di coach Parente a far male ai Wildcats, 20-14 di Massone. Qualche errore di troppo per Milano, scendono le percentuali degli ospiti, 24-16 a fine primo quarto. Uno squillo di Nikolic in apertura di secondo quarto non cambia l’inerzia del match, siciliani al primo margine in doppia cifra, Palermo e Childs per il 31-21. A corrente alternata la produzione offensiva di Urania, un lampo di Thomas evita l’ulteriore strappo di Trapani, 39-32 dopo il morbido appoggio di Paci. Un furto con scasso di Montano riporta Milano a soli 5 punti, il Principe sbaglia la tripla per portare i milanesi ad un solo possesso, la punizione arriva da Taflaj dall’angolo, 42-34. L’esterno albanese è il motore del break dei padroni di casa che chiudono in crescendo prima dell’intervallo, 50-38 a metà gara. Dopo la pausa lunga rabbioso recupero dei Wildcats, Piunti e Cipolla riportano a meno 6 Milano, 50-44. I dolori per la truppa di coach Villa arrivano sempre dall’arco, Romeo e Wiggs a bersaglio per i siciliani, 56-49. E’ diversa la concentrazione difensiva degli ospiti nella metà campo difensiva, due eccellenti stoppate su Biordi vengono convertite da Thomas nella parità a quota 58, il finale di quarto è però dei granata con Massone ispirato, 67-61 alla penultima sirena. Ora è Trapani a mordere in difesa, Massone e Taflaj sono i fattori X della sfida, Urania regge grazie alle stoccate di Nikolic, 78-74. Montano mette paura ai padroni di casa con il botto frontale del meno 1, Thomas sbaglia la tripla del sorpasso, respira Trapani sorretta da Mollura e Childs, 83-77. E’ lo stesso tandem ad esaltare in transizione i siciliani, dal rimbalzo d’attacco convertito dal centro statunitense arriva il break decisivo, il quinto fallo di Thomas chiude le speranze di rimonta rossoblu, 88-79 (Urania Milano).

2B CONTROL TRAPANI: Childs 19, Taflaj 16, Wiggs 14

URANIA MILANO: Thomas 20, Nikolic 19, Piunti 15