Impresa dell'Urania Milano: vittoria a Treviglio

Splendida impresa esterna di Urania Milano che torna al successo passando sul campo di Treviglio, 68-73. Superba prestazione difensiva della truppa di coach Davide Villa che silenzia nella ripresa l’attacco della Blu Basket, in un finale tutto cuore emergono la classe infinita di Montano e le zampate di pura esperienza di Portannese. Preziose anche le fiammate di Thomas ed il grande sacrificio del trio del pitturato Piunti-Paci e Nikolic.

Treviglio-Urania Milano, la gara

Wildcats reattivi in apertura della sfida, Bossi e Thomas colpiscono la difesa dei padroni di casa, 5-7 dopo il botto del play triestino. Dall’altra parte subito protagonista uno degli ex di giornata Langston, Milano spreca un paio di possessi per il mini allungo, punisce Miaschi per la parità a quota 9. Si battono bene a rimbalzo Nikolic e Paci, tanti errori da entrambe le parti con Treviglio che mette il naso avanti con Langston e Rodriguez, 14-13. Rallenta l’attacco Wildcats che subisce la fisicità della Blu Basket, sblocca gli ospiti una bella penetrazione di Thomas, un buzzer beater di Cipolla chiude il primo quarto, 20-17. Entra Portannese e subito il veterano siciliano ha impatto sul match, la tripla di Nikolic vale il sorpasso, 20-22. Esegue con attenzione la truppa di coach Davide Villa con anche Montano a referto, altro siluro di Portannese ed è più 4, 24-28. Gli orobici trovano linfa dalle incursioni di Sollazzo, regge Milano grazie ad una pura magia di Montano, 29-35. E’ dalla lunetta che Urania lascia qualche punto prezioso, un paio di chiamate dubbie regalano inerzia e vantaggio all’intervallo alla Gruppo Mascio, 41-40. Dopo la pausa lunga non mollano i Wildcats che sanno mordere anche in difesa, un semigancio di Paci ed un arcobaleno di Montano regalano il massimo allungo ad Urania, 41-48. Il Principe dei Wildcats incanta il Pala Facchetti con canestri ed invenzioni illuminanti, sono le palle perse a riportare sotto i padroni di casa, 48-52. Ancora un fischio dubbio penalizza eccessivamente Milano, antisportivo a Cipolla, Treviglio scarta solo metà del regalo, 50-52. C’è coraggio e cuore nel nuovo parziale rossoblu condotto questa volta da Thomas, sei punti filati della pantera dei Wildcats e vantaggio in doppia cifra, 50-60. Torna sotto la formazione di coach Carrea sorretta da Sollazzo e Rodriguez, c’è un solo possesso dopo la tripla dell’italo-dominicano. Capitan Piunti con un morbido jumper prova a ridare vigore ai Wildcats, si infiamma la sfida con il pubblico di casa che contesta il terzo fallo di Langston, tripla di Montano per il più 6, 59-65. Arriva il quarto fallo per capitan Piunti nella battaglia con Sacchetti, un tap-in volante di Nikolic vale il più 8, 59-67. Blu Basket che non molla il colpo, Rodriguez suona la carica, Sollazzo ed un libero di Langston fanno diventare il PalaFacchetti una bolgia, 64-67. Portannese fa un capolavoro dall’arco, Milano spreca il match ball ed immediata arriva la tripla di Miaschi che mette paura, 67-70. Regge il muro rossoblu che scaccia gli incubi, commoventi le difese sugli ultimi assalti dei padroni di casa, di Bossi il libero che chiude il match, 68-73 (Urania Milano).

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Sollazzo 17, Rodriguez 13, Miaschi 12

URANIA MILANO: Montano 22, Thomas 16, Portannese 12